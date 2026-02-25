지방선거를 위한 '고양빛의연대' 출범 임박

큰사진보기 ▲공동대표 수락인사 ⓒ 김재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲사업계획 발표하는 홍영표 공동대표 ⓒ 김재환 관련사진보기

지방선거를 100여일 앞두고 고양시 선거대응을 위한 '고양빛의연대'가 활발하게 진행되고 있다.고양시민사회연대회의의 제안으로 사회단체와 제정당이 함께 하는 고양빛의연대의 출범을 앞둔 가운데, 지난 24일 고양YWCA강의장에서 2차 간담회가 진행됐다.이들은 3월 초 빛의연대 출범을 앞두고 2026인 선언을 준비하고 있으며 조직정비중이라고 밝혔다. 현재까지 소통채널을 통해 300여명의 시민들이 모였고, 종교계 류태선 목사를 비롯하여 문화계 김운성 작가, 장애인권, 평화, 시민사회단체 등에서 15인의 공동대표를 구성하고 영역별 정책위원회를 꾸렸다.홍영표 고양시민사회연대회의 의장은 "이번 빛의연대는 유권자와 예비후보를 잇는 시민주권회복 운동이며, 예전 무지개연대의 활동을 새롭게 이어가며 고양시 지방선거에 진보적인 목소리를 기대한다"고 취지를 설명했다.이날 간담회에는 정당에서 더불어민주당 장제환, 민경선, 이영아 고양시장 예비후보, 진보당 송영주 고양시장 예비후보, 함윤희 고양시의원 예비후보가 참여하였고, 고양시민회, 고양여성민우회, 고양YWCA, 민주노총 고양파주지부, 고양평화청년회 등 50여명의 참가자들이 모였다.김철기 빛의연대(준) 집행위원장은 2026인 선언을 통해 ▲빛의연대후보 선정사업 ▲2인 선거구 폐지를 위한 캠페인활동 ▲시민정책공약제안의 사업을 보고했다.송영주 진보당 지역위원장은 "정책에 대한 연대, 가치에 대한 연대가 함께 이루어져야 한다. 진보당은 박근혜, 윤석열 퇴진에 이어 이번 지방선거에 승리를 위해 손을 잡겠다"라고 밝혔다. 더불어민주당, 진보당, 노동당, 녹색당, 기본소득당에 모두 참석요청 제안을 했으나 지역위원회의 공식입장으로 참석한 정당은 진보당 뿐이었다.이날 간담회를 통해 이들은 4월 4일 고양시장 예비후보 초청 대담회를 준비하기로 하고 빛의연대 조직을 확대하여 지방선거에 시민들의 목소리를 반영하기로 결정했다.