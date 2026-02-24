충남·대전 통합 무산에 민주당에 실망? 이 대통령의 반박

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 X에 게시한 글 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

이재명 대통령이 24일 '청와대가 충남·대전 행정통합 특별법 무산과 관련해 더불어민주당에 실망했다'라는 보도를 직접 반박했다.앞서 <조선비즈>는 이날 여권 관계자 발언을 빌려 '충남·대전 통합은 이 대통령이 직접 나서서 요청한 사안인데, 여당 의원들이 자기 정치를 위해 외면했다'라는 취지의 기사를 보도했다.충남·대전이 통합되면 통합단체장 선거에 강훈식 비서실장이 나설 가능성이 큰데, 충남지사와 대전시장 출마를 준비하던 다른 의원들이 이에 반발하면서 결국 행정통합이 무산됐다는 내용이었다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 해당 기사를 공유하면서 "충남·대전은 야당과 충남 시·도의회가 통합을 반대한다"라고 지적했다.그러면서 "천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감없이 일방적으로 강행할 수는 없다. 야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다"라고 밝혔다.또 "100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다"라며 "오해가 없기를 바란다"라고 적었다.