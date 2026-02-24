430년 전 여성 의병장의 지혜, 동네 산책길로 피어나다

큰사진보기 ▲'밥할머니 공원'을 알리는 버스 정류장대중교통을 이용하는 시민들도 쉽게 지역의 역사를 접할 수 있도록 '용사촌입구. 밥할머니공원앞'이라는 이름의 정류장 ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲고양시립 별꿈도서관 (밥할머니 도서관)밥할머니 지혜로 동선에 위치한 도서관으로, '밥할머니 도서관'이라는 부제가 적혀 있어 지역 위인을 기리는 마음을 엿볼 수 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲'밥할머니 지혜로' 안내도동송교 남단에 세워진 고양 밥할머니 지혜로 안내도. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲도심 속 휴식처, 밥할머니 연못2020년 유수지를 활용해 조성된 이 연못에는 비단잉어 등 여러 물고기가 살고 주변으로 유실수가 자라나 동산동의 보물 같은 장소로 꼽힌다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲밥할머니의 시대정신을 기리는 비석밥할머니 공원 내에는 "밥할머니의 참여와 나눔, 지혜와 용기의 시대정신을 본받고자 합니다"라는 고양시장의 글귀가 새겨진 밥알 모양 비석이 굳건히 서 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | "역사는 멀리 있지 않습니다. 우리가 걷는 이 길 위에 있습니다."



찬 바람이 맴도는 2월의 궂은 날씨 속에서도 4.5km의 '밥할머니 지혜로' 완주를 함께해 주신 '밥동행' 회원님들과 시민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 길목마다 세워진 이정표와 정성스럽게 조성된 밥할머니 연못, 그리고 별꿈도서관을 지나며 나눈 이야기들은 그 어떤 역사 교과서보다 생생한 배움이었습니다.



일제강점기에 목 부분이 훼손되어 지금도 얼굴 없이 서 계신 밥할머니 석상 앞에서는 매번 가슴 한구석이 먹먹해집니다. 하지만 동시에, 그 상처 입은 문화유산을 지켜내어 마침내 반듯한 공원에 모신 동산동 주민들의 굳건한 의지에서 희망을 봅니다. 밥할머니가 430년 전 실천했던 '나눔'의 정신은 오늘날 우리 이웃들이 서로를 돌보고 마을의 문화를 가꾸는 원동력으로 고스란히 이어지고 있습니다.



'밥동행'의 발걸음은 앞으로도 계속됩니다. 향토사에 관심 있는 분, 걷기 운동으로 건강을 챙기고 싶은 분, 그리고 아이들에게 우리 동네의 자랑스러운 위인을 소개해주고 싶은 학부모님들까지 누구에게나 열려 있습니다. 다음 달 정기모임에도 더 많은 이웃들이 이 아름답고 지혜로운 길을 함께 걷기를 소망합니다.

임진왜란 당시 뛰어난 기지와 용기로 아군을 구하고, 전란 후에는 굶주린 백성들을 구휼했던 조선시대 여성 의병장 '밥할머니'. 그의 숭고한 정신을 기리는 발걸음이 고양시 덕양구 동산동 일대에서 펼쳐졌다.고양 지역의 향토 역사와 밥할머니의 시대정신을 알리고 실천하는 모임인 '밥동행'은 24일 2월 정기모임을 맞아 '밥할머니 지혜로' 걷기 행사를 성황리에 진행했다. 이번 모임은 단순한 산책을 넘어, 동네 곳곳에 스며든 밥할머니의 흔적을 짚어보는 뜻깊은 시간으로 채워졌다.이날 행사에 참여한 '밥동행' 회원들과 시민들은 동송교 남단 밥할머니지혜로 안내도 앞에서 반가운 인사를 나누며 일정을 시작했다. 동송교 옆으로는 북한산 자락을 배경으로 '밥할머니 지혜로'의 시작을 알리는 붉은색 대형 안내판이 세워져 있어 산책객들의 시선을 사로잡았다.총 길이 4.5km로 조성된 '밥할머니 지혜로'는 창릉동 산책길 제1코스다. 길을 걷는 내내 남은 거리를 알려주는 귀여운 캐릭터 이정표가 길잡이 역할을 톡톡히 했으며, 산책로 한편에는 올바른 걷기 방법과 매일 30분 걷기 운동의 효과(혈압 저하, 치매 예방 등)를 알리는 종합 안내판이 설치되어 있어 주민들의 건강 증진까지 세심하게 배려한 모습이었다.해주 오씨 집안의 딸이자 남평 문씨 집안의 며느리였던 밥할머니(본명 미상)는 임진왜란 당시 아군이 왜군에 쫓겨 북한산으로 피신하자, 볏짚으로 노적가리를 쌓아 군량미로 위장하고 창릉천에 석회가루를 풀어 적을 퇴각시킨 지혜로운 인물이다. 또한 부녀자들을 모아 행주치마로 돌을 날라 권율 장군의 대승에 기여했으며, 전란 후에는 전 재산을 털어 백성을 구휼했다.일행은 도로 위 이정표를 따라 일제강점기 당시 목 부분이 훼손되는 아픔을 겪은 '고양 밥할머니 석상(향토문화재 제46호)'이 모셔진 공원에 도착해 묵념을 올렸다. 비록 얼굴은 잃어버렸지만, 석상을 지켜낸 동산동 주민들의 정성과 고양시장이 세운 "참여와 나눔, 지혜와 용기의 시대정신을 본받고자 한다"는 비석 앞에서는 숙연함마저 감돌았다.행사를 기획한 밥할머니보존회 임현철 회장과 밥동행 동인해 대표는 현장에서 "우리가 매일 무심코 걷는 도서관 앞길과 연못, 버스 정류장 이름 하나하나에 430년 전 나라와 이웃을 구한 위대한 여성의 숨결이 살아 숨 쉬고 있다"라며 "이 길을 걷는 주민과 아이들이 자연스럽게 밥할머니의 나눔 정신을 배우고 자긍심을 가졌으면 한다"라고 전했다.추위를 뚫고 4.5km 완주를 마친 '밥동행' 회원들은 "동네 산책길이 곧 훌륭한 역사 교과서"라며 밝은 표정으로 화답했다. 창릉동 주민자치회와 밥할머니보존회는 앞으로도 이 걷기 모임을 정례화하여 지역의 역사와 문화를 가꾸는 데 앞장설 계획이다.