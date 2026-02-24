"집중·속도·체감"… 김동연, '달라질 때까지' 다시 달린다

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 24일 오후 경기융합타운 내 부지에서 새롭게 래핑한 달달버스에 탑승해 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 '달달버스'의 시동을 다시 걸었다. 키워드는 "집중·속도·체감"이다.김동연 지사는 24일 광교 경기융합타운 내 부지에서 '민생경제 현장투어' 출정식을 열고 두 번째 '달달버스' 운행을 공식화했다. 김 지사는 "작년 8월부터 5개월에 걸쳐서 첫 번째 달달버스를 마무리하고 내일부터 두 번째 달달버스를 시작한다"며 "첫 번째 달달버스의 키워드가 경청, 소통, 해결이었다면 이번에는 집중과 속도, 체감이다. 경기도 현안과제에 집중해 속도감 있게 처리하고 도민이 체감할 만큼 변화시키겠다"고 밝혔다.이번 현장투어는 2월 25일부터 4월 3일까지 진행된다. 슬로건은 '달라질 때까지 달려갑니다'이다. 기존 '달려간 곳마다 달라집니다'에서 한 걸음 더 나아가, 변화가 확인될 때까지 멈추지 않겠다는 의지를 전면에 내세웠다.김동연 지사는 지난해 8월 20일부터 올해 1월 28일까지 약 5개월간 '달달버스' 시즌 1을 진행하면서 도내 31개 시군을 모두 방문했다. 김 지사는 이날 출정식에서 시즌1의 성과를 구체적으로 설명했다.'달달버스' 시즌2의 방향은 명확하다. "시즌 1은 31개 시군의 현안을 해결했지만, 시즌 2에서는 경기도의 현안 과제를 해결하는 것을 위주로 한다"는 것이다.김동연 지사는 "시즌 2의 키워드는 집중과 속도, 체감이다. 집중은 경기도의 현안 과제에 집중하겠다는 뜻이고, 속도는 속도감 있게 처리하겠다는 것, 마지막으로 체감은 체감할 만큼 변화시키겠다는 뜻"이라고 설명했다.시즌2의 첫 행선지는 25일 남양주이고, 주제는 '공공주택'이다. 김동연 지사는 "주거 문제를 해결하는 데에 중점을 두고 있다"고 말했다.김 지사는 남양주 다산동 경기 유니티에서 주민간담회를 열고 경기도형 공공주택과 노후신도시·원도심 비전을 발표한 뒤, 퇴계원 재개발 정비사업 현장을 방문할 계획이다. 특히 주거를 첫 과제로 선정한 배경에 대해 김 지사는 다음과 같이 밝혔다.김동연 지사는 이어 "국정의 제1 동반자로서 경기도가 중앙정부에서 하는 주택 공급 문제 또 부동산 시장 안정화를 위한 대책에 가장 먼저, 현장에서 해결하겠다는 의지로 보면 된다"고 설명했다.김동연 지사는 이번 방문에서 정부 주택 공급에 발맞춘 경기도형 공공주택 공급계획과 함께, 영유아·부모·고령자·청년 등 전 세대를 케어하는 주거·복지 통합 모델인 'G 정비 All-Care'를 공개할 예정이다.두 번째 방문은 27일 용인에서 진행된다. 주제는 '반도체'다. 단국대에서 'K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅'을 개최한다. 국회의원, 지자체 관계자, 삼성, SK하이닉스, 소부장 기업 관계자, 반도체학과 교수·학생, 지역주민 등 100여 명이 참석할 예정이다.김동연 지사는 "최근 반도체 산단 문제로 여러 가지 논란이 있었다"면서 "특히 일반 산단 문제에 있어서는 전력 문제가 가장 핵심이었는데, 지난번 저희가 대한민국에서 최초로 지방도 지하에 전력 공급망 약 3기가를 까는 대책을 발표해서 논란을 잠재웠다"고 밝혔다.김 지사는 이어 "아직 국가산단 문제는 여러 가지 현안이 있다. 반도체와 관련된 메가 클러스터 건설과 조성에 경기도가 최선을 다하겠다는 의지로, 두 번째 주제를 반도체로 잡았다"고 설명했다.김동연 지사는 이 자리에서 기업 애로·갈등 사안을 청취하고 '반도체 올케어(ALL-CARE)' 정책을 제시할 계획이다. 이후 반도체 소부장 기업을 방문해 설비를 시찰하고 기업인 간담회도 진행한다.김동연 지사는 또 "다음 주부터는 생활 SOC, 노동, 기후, 돌봄과 같은, 6개의 주제를 가지고 '달달버스' 시즌 2를 열심히 달려보도록 하겠다"고 밝혔다.조병래 경기도 자치행정국장은 "이번 민생경제 현장투어는 김동연 도지사가 직접 민생현장을 방문해 숙제를 직접 풀어낼 것이다. 말이 아닌 현장의 해결사 역할을 하겠다는 것"이라며 "경제와 삶의 문제에 집중함으로써 도민 삶에 플러스가 되는 실효적이고 좋은 정책을 도민들과 함께 실현하는 것이 목표"라고 말했다.김동연 지사는 이날 출정식 말미에 "새로운 경기도의 모토가 '내 생활의 플러스'다. 생활비 절감이라든지 격차 해소라든지 일자리 문제를 해결해 도민들의 생활과 삶을 바꾸도록 하겠다"고 강조했다.'달달버스'는 다시 출발했다. 이번에는 '달라질 때까지' 달린다. 김동연 지사가 제시한 세 단어, '집중·속도·체감'이 경기도 현안 해결의 실행력으로 이어질지 주목된다.