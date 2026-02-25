세상 사람 다 아는데 말하면 안된다? 웃긴 교육감 선거

한국 교육에 관심이 많고 한국 사회와 민족 문제 등에 대해서도 함께 고민해 보고자 합니다. 글을 읽는 것도 좋아하지만 가끔씩은 세상 사는 이야기, 아이들 이야기를 세상과 나누고 싶어 글도 써 보려고 합니다.

이 기자의 최신기사 교사가 교육부장관 후보자에게 꼭 하고 싶은 질문