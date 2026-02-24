최승원 전 보좌관, 고양특례시장 출마 선언

큰사진보기 ▲24일 오전 고양시의회 영상회의실에서 최승원 더불어민주당 고양특례시장 출마예정자가 공식 출마선언을 하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 고양특례시장 선거에 나서는 후보자의 비전과 지역 현안을 짚어보기 위해 현장에서 직접 취재해 작성했습니다.

이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관을 지낸 최승원 전 보좌관이 고양특례시장 선거 출마를 선언했다.최 전 보좌관은 24일 오전 10시 30분 고양시의회 영상회의실에서 출마 기자회견을 열고 "중앙에서 진짜 대한민국을 만들었듯이, 지역에서도 진짜 고양시를 만들겠다"며 "고양을 이재명 정부 대표 성공도시로 만들겠다"고 밝혔다.이날 출마 기자회견 현장에는 이기헌 더불어민주당 국회의원(고양시병)이 직접 참석해 눈길을 끌었다. 이 의원은 현장에서 축사를 전하며 최 전 보좌관의 새로운 출발을 응원했다.최 전 보좌관은 출마선언문 서두에 12.3 비상계엄을 언급하며 "불법 비상계엄이라는 시대착오적인 일이 벌어졌을 때 우원식 국회의장을 모시고 상황실장 역할을 하며 민주주의를 지켜냈다"고 회고했다. 이어 "정치는 사회적 약자를 포함한 사람에 대한 애정이며, 미래에 대한 희망"이라고 강조했다.관악구 무허가주택에서 목수의 아들로 자랐다는 그는 "땀 흘려 일하는 사람이 대접받는 사회, 사회적 약자와 동행하는 사회를 꿈꾼다"고 자신의 정치 철학을 설명했다.최 전 보좌관은 자신의 가장 큰 경쟁력으로 '이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관' 경력을 내세우며 "이재명 정부의 주택정책과 교통정책을 명확하게 이해하고 있으며, 국토부는 물론 여러 기관의 핵심 역량들과 긴밀히 협조해 온 실질적 네트워크를 가지고 있다"고 자신감을 내비쳤다.그는 ▲3대 성장 코어 조성 ▲교통망 획기적 확장 ▲원스톱 도시재생 지원 ▲전략산업벨트 조성 ▲도심상권 르네상스 ▲문화·생활 여건 개선 ▲기본사회 선도도시 등 고양시 발전을 위한 7대 공약을 제시했다.최 전 보좌관은 "풍부한 현장 경험과 전문성을 바탕으로 중앙에서 많은 예산과 사업을 유치할 수 있다"며 "산적한 지역 현안을 신속히 해결하는 고양시장이 되겠다"고 약속했다.한편, 최승원 전 보좌관은 오는 28일 오후 3시 30분 일산서구 킨텍스(KINTEX) 제2전시장 301호에서 저서 <저는 이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관입니다> 출판기념회를 열고 본격적인 세 결집에 나선다.해당 저서에는 무허가 주택에서 유년 시절을 보낸 소년이 경기도의원, 국회의장 비서관을 거쳐 대한민국 교통·주거 정책의 컨트롤타워인 국토부 장관정책보좌관에 이르기까지의 역정과 고양시의 미래 비전이 담겨 있다.