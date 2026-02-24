대구·경북통합특별법 보류에... 국힘 후보들 엇갈린 책임론

큰사진보기 ▲오는 6월 지방선거에서 경북도지사 출마를 선언한 최경환 예비후보가 3일 오후 국민의힘 경북도당에서 기자간담회를 갖고 대구경북 행정통합과 관련 주민 의견을 들어야 한다고 주장했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이강덕 경북도지사 예비후보. ⓒ 이강덕 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤재옥 국민의힘 의원(대구 달서구을)이 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 교육·사회·문화에 관한 대정부질문에서 김민석 국무총리에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲추경호 국민의힘 의원이 2025년 12월 29일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구경북 행정통합 특별법이 24일 국회 법제사법위원회에서 보류되자, 국민의힘 경북도지사 예비후보들이 이철우 경북도지사의 책임을 요구하고 나섰다. 반면 대구시장에 출마하는 국민의힘 의원들은 더불어민주당에 책임을 돌렸다.최경환 국민의힘 경북도지사 예비후보는 24일 성명을 통해 "500만 시·도민과 시·도의회의 준엄한 저항에 가로막힌 결과"라며 "이철우 경북도지사는 석고대죄하고 불출마하라"고 요구했다.최 예비후보는 "졸속 통합에 대한 시·도민의 깊은 우려와 시·도의원들의 정당한 반대가 국회에서 증명됐다"며 "주민투표 없이 이철우 지사의 TK(대구경북) 통합 밀어붙이기 원맨쇼가 무너질 뻔한 대구경북의 백년대계를 멈춰 세웠다"고 주장했다.그는 "민주당은 광주·전남에 온갖 특혜와 예산 지원을 몰아주는 법안을 통과시켰다면서 "TK는 이 지사의 무능과 독단, 정치적 계산 때문에 통합 특별법이 빈껍데기로 전락했고 민주당의 '호남 밀어주기'에 들러리를 서며 대구경북의 자존심을 내팽겨쳤다"고 말했다.이날 법사위에서 특별법안이 보류된 것에 대해서는 "졸속 처리, 빈껍데기 통합에 반대하는 주민들의 목소리와 지방의원들의 소신 있는 저항이 만들어낸 결과"라며 "알맹이 없는 통합안으로는 진정한 지역 발전을 이룰 수 없다"고 강조했다.그러면서 "지역 사회를 갈등과 반목의 늪으로 몰아넣은 무능한 도지사에게 더 이상 대구경북의 운명을 맡길 수 없다"며 "이번 사태에 책임을 지고 경북도지사 선거 불출마를 선언하라"고 압박했다.최 예비후보는 자신이 경북도지사가 된다면 도민 주도의 통합을 다시 추진하겠다며 "새로운 리더십이 시도의회와 함께 절차적 정당성을 갖추고 시도민의 진짜 목소리를 경청해 새로운 미래를 다시 설계하겠다"고 했다.이강덕 경북도지사 예비후보는 자신이 경북도지사에 당선되면 새로운 대구시장과 함께 제대로 된 통합을 추진하겠다고 밝혔다.이 예비후보는 "대구·경북과 전남·광주 특별법안의 특례규정을 전수 비교한 결과 '27전 27패'라는 참담한 현실이 드러났다"며 "너무 자존심이 상하고 분노가 치밀어 올라 말문이 막힐 지경이었다"고 말했다.그는 "찬성론자들에게 책임을 물어 내부 갈등을 증폭시키기보다 새로운 미래를 향해 나아가는 것이 TK 발전에 도움이 될 것"이라며 "누구를 탓하기에 앞서 새로운 미래를 준비하겠다"고 강조했다.주민투표 없이 추진되는 행정통합에 대해 일관되게 반대해 왔다고 밝힌 이 예비후보는 "도민이 허락한다면 국회와 정부를 찾아다니며 진정한 통합을 이뤄내겠다"며 "도민이 원하지 않으면 '경북특별자치도'를 만들어서라도 경북중흥의 길을 열어가겠다"고 말했다.대구시장 출마를 선언한 국민의힘 의원들은 TK행정통합 특별법이 법사위를 통과하지 못한 것을 민주당의 책임으로 돌렸다.윤재옥 국민의힘 의원은 광주전남 통합법만 통과시킨 민주당을 향해 "정치적 갈라치기"라며 "대구경북의 미래를 볼모로 잡은 '비겁한 정치공작'"이라고 강하게 비난했다.윤 의원은 민주당을 향해 "자신들이 발목을 잡아놓고 그 책임을 TK와 국민의힘에 전가하는 것은 시도민을 우롱하는 것"이라며 "편파적 입법 독주를 즉각 중단하고 대구경북 행정통합 특별법을 신속히 처리하라"고 촉구했다.그는 "민주당은 법 통과 과정에서 제기할 수 있는 건설적인 목소리조차 정략적으로 악용하고 있다"며 "대구시의회가 '통합의 대의에 공감한다'는 대원칙 아래 제시한 보완 요구조차 마치 지역 내 심각한 갈등인 양 교묘하게 왜곡했다"고 주장했다.윤 의원은 "보완을 요구하는 목소리를 왜곡하여 이간질하는 비겁한 행태를 즉각 중단하라"며 "대구경북 행정통합 특별법을 신속하게 통과시켜라"라고 촉구했다.추경호 의원도 "말로만 지방분권과 균형발전을 외치고 뒤로는 오직 '우리끼리'만 챙기는 정부와 여당의 행태에 분노한다"며 TK행정통합 특별법 제정 논의를 조속히 재개하고 하루속히 통과시켜야 한다"고 요구했다.추 의원은 "지방소멸 위기에 직면한 대구경북을 방관한 채 어렵게 마련된 통합의 적기를 놓친다면 이재명 정권과 민주당이 질 수 없는 역사의 대죄를 짓는 것"이라며 이번 국회 회기 내에 반드시 통합 특별법을 통과시킬 것을 촉구했다.