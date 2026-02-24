한미경, 진보당 화성시의원 가선거구 예비후보 등록

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

한미경 진보당 화성갑병위원장은 23일 화성시의회의원선거 가선거구(양감, 정남, 팔탄, 향남)에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.한미경 후보는 오랫동안 화성 지역 사회에서 발로 뛰어온 현장 경험을 의회 활동으로 이어가겠다는 포부를 밝혔다. 그는 "지역 곳곳의 가려운 곳을 누구보다 잘 알고 있다"며, "이제는 시민의 목소리를 대변하는 것을 넘어, 실질적인 제도 개선과 정책 수립을 통해 화성시의 비약적인 발전을 이끌어내겠다"고 덧붙였다.한 후보는 지연되고 있는 선거구 획정에 대해서도 목소리를 높였다. "화성시의 의원 정수는 늘어났지만, 아직 선거구 획정이 마무리되지 않아 후보와 유권자 모두 혼란을 겪고 있다"고 지적하며, "다양한 민의를 반영하기 위해 '2인 선거구'가 없는 선거구 획정안을 강력히 요구한다"고 밝혔다.부동산 다주택자 공천을 배제해달라는 요청도 덧붙였다.한 후보는 "정책을 결정하는 공직자가 부동산 투기의 주체가 되어서는 안 된다"며 이번 6.3 지방선거부터 부동산 다주택 보유 여부를 주요 공천 심사 기준으로 채택할 것을 제안했다. 실거주 목적이 아닌 다주택 보유자에게는 공천을 배제하여 정책의 신뢰성을 회복할 것을 요구했다.한미경 후보는 지방선거에 출마하는 변으로 "정권교체 이후 우리에게 남겨진 과제는 단순히 민주주의를 수호하는 것에 그치지 않는다"며, "어떤 권력 앞에서도 흔들리지 않도록 국민 주권이 일상에서 탄탄하게 지켜지는 '뿌리 깊은 민주주의'를 화성에서부터 실현하겠다"고 말했다.