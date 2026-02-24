신정훈 행안위원장, 28일 광주 김대중센터서 출판기념회

큰사진보기 ▲신정훈 더불어민주당 의원. (자료 사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

신정훈 국회 행정안전위원장이 오는 28일 오후 2시 광주 김대중컨벤션센터에서 자신의 정치 철학과 지역 미래 비전을 담은 저서 '돌아온 광주, 하나된 전남'의 출판기념회를 연다.이번 출판기념회는 단순한 저서 소개를 넘어, 최근 지역 사회의 최대 화두인 '광주전남통합특별시'로의 대전환을 향한 신 위원장의 구상과 의지를 시·도민과 함께 공유하기 위해 마련됐다고 신 의원 측은 밝혔다.신 의원은 수도권 일극 체제에 대응하고 지역 소멸 위기를 극복하기 위한 해법으로 '광주·전남 통합'에 대한 구체적인 철학과 방향성을 자신의 책에 담았다.총 3개 파트로 구성된 책에는 지역 현안에 대한 현장 중심의 해결책, 광주·전남이 하나의 경제·생활권으로 거듭나야 하는 당위성, 정치인으로서의 소명과 그동안의 의정 활동 성과 등이 담겨 있다.출판기념회는 식전 공연, 저자와의 대화, 내빈 축사 등 순서로 진행된다.특히 신 위원장은 국회 행안위원장으로서 자치분권과 균형발전을 이끌어온 경험을 바탕으로, 현장의 목소리를 경청하며 시·도민과 직접 소통하는 시간을 가질 계획이다.신 위원장은 "팍팍한 삶의 현장에서도 늘 변함없는 지지를 보내주시는 시·도민 여러분께 감사의 마음을 전하고 싶다"며 "이번 행사가 광주와 전남이 하나 되어 다시 도약하는 미래 비전을 함께 고민하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.더불어민주당 소속 3선 의원(나주·화순)인 신 위원장은 오는 6월 3일 치러질 전남광주특별시 초대 시장 선거 유력 후보군으로 거론된다.12·3 불법 계엄 당시 경찰청·소방청 등을 피감기관으로 둔 행안위원장으로, 언론 인터뷰 등을 통해 "경찰과 소방은 비이성적 계엄에 동조하지 말고, 국민 생명과 안전, 재산 보호에 사력을 다해야 한다"고 공개 요구해 주목받았다.올해 초 개문발차식으로 시작된 광주·전남 행정통합법 제정 국면에서는 행안위원장으로서 정부와 지자체, 여야 간 이견을 조정하며 법안 심사를 신속하게 마무리했다.