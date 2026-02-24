멈춰선 고양아레나... 이영아 예비후보 "고양 K-컬쳐밸리사업단 구성" 1호 공약

큰사진보기 ▲이영아 예비후보가 지지자들과 함께 '이재명의 문화강국, 고양에서 시작합니다'라고 적힌 현수막 앞에서 제1호 공약 기자회견문을 낭독하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲K-컬처밸리 사업의 '또 다른 10개월 연기' 소식에 분노한 고양시민들이 사업의 조속한 재개를 촉구하며 경기도청 앞에 설치한 근조화환들. 시민들은 "10년째 희망고문"이라며 탄식하고 있다. ⓒ 고양 아레나 살리기 고양시민 모임 관련사진보기

K-컬처밸리 복합개발사업의 기본협약 체결 연기를 둘러싼 지역 사회의 반발이 거세다. 사업 지연에 분노한 고양시민들이 경기도청 앞 근조화환 시위 등 집단행동에 나선 가운데, 지역 정치권에서도 조속한 정상화를 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.이영아 더불어민주당 고양시장 예비후보(현 더불어민주당 부대변인)는 24일 오후 2시 공사가 중단된 고양아레나 현장 앞에서 기자회견을 열고, K-컬처밸리 사업 정상화를 골자로 한 '제1호 공약'을 발표했다.이날 기자회견은 당초 2월로 예정됐던 경기도와 라이브네이션 컨소시엄 간의 기본협약 체결이 정밀 안전점검을 이유로 올해 12월로 전격 연기되며 지역 사회의 반발이 거세지고 있는 가운데 진행됐다.이 예비후보는 "고양 문화산업을 부흥시킬 전초기지인 아레나 건설 공사가 안타깝게도 중단된 상태"라며 "고양의 도약을 이루고픈 우리 시민들의 꿈도 함께 멈추어서 있다"고 지적했다. 현재 K-컬처밸리 아레나 구조물은 공정률 17% 상태에서 멈춰 서 있는 상황이다.그는 사업이 10여 년 동안 표류한 핵심 원인으로 지자체의 '소극적 행정'을 지목했다. 이 예비후보는 "처음 사업자인 CJ가 아레나 공사를 포기한 결정적 이유는 사업성 때문이었고, 고양시의 소극적 행정으로 사업이 지체되어 결국 무산됐다"며 "과감하고 용기 있는 행정이 절실하다"고 강조했다.이를 해결하기 위해 이 예비후보는 당선 즉시 '고양 K-컬쳐밸리사업단'을 구성하겠다고 선언했다. 고양시, 국회의원, 경기도가 긴밀히 협력하는 국 단위 사업단을 시장이 직접 주관해 아레나 사업을 책임지겠다는 구상이다.문제 해결을 위한 구체적인 청사진도 제시했다. 이 예비후보는 자신이 고양시장이 되면 "즉시 '고양 K-컬쳐밸리사업단'을 구성하여 아레나 사업에 박차를 가하겠다"고 선언했다. 특히 해당 사업단을 국 단위로 격상시켜 고양시, 국회의원, 경기도가 긴밀히 협력하게 하고, 고양시장이 직접 주관하며 시민들의 참여도 보장하겠다고 약속했다.경제적 파급 효과에 대한 강한 기대감도 내비쳤다. 이 예비후보는 "고양아레나가 완공되면 연간 140회 공연이 가능하며, 관람객 2천만 명 이상 참여, 연 1조 7억 원의 경제 효과와 20만 명 이상의 고용 창출이 기대된다"고 설명했다.이를 뒷받침하기 위한 자금 조달 방안으로 '고양문화산업펀드' 조성 계획을 밝혔다. 고양시가 특수목적법인을 설립해 직접 주관하고, 중앙정부와 은행, 투자기관이 모펀드를 조성한 뒤 기업과 시민이 참여하는 '1조 원 규모의 펀드'를 만들겠다는 구상이다.마지막으로 이 예비후보는 "김대중 대통령이 꿈꾸고, 이재명 대표가 추진하는 대한민국 문화강국을 고양에서 시작하겠다"며 "아레나와 킨텍스를 중심으로 에든버러, 칸처럼 문화와 축제로 먹고사는 세계적인 문화산업도시를 만들겠다"고 지지를 호소했다.정치권의 호소에 앞서, 기약 없는 희망고문에 지친 시민들은 직접 행동에 나섰다. 경기도가 라이브네이션 컨소시엄 측의 정밀 안전점검 요구를 수용해 당초 2월로 예정됐던 기본협약 체결을 올해 12월로 10개월 전격 연기한 것에 대한 항의 차원이다.K-컬처밸리 복합개발사업의 기본협약을 10개월 연기한 것에 분노한 고양시민들이 경기도청 앞에 근조화환을 늘어세우며 집단행동에 나섰다. 회원 970여 명이 참여하는 단톡방인 '고양 아레나 살리기 고양시민 모임'은 23일 오전 9시 수원시 경기도청 신청사 앞에 경기도의 행정을 규탄하는 근조화환 50여 개를 설치했다.화환에는 '고양시민 염원 일산아레나 건설 즉각 재개하라', '고양일산 아레나 건설 경기도는 책임지고 재개하라' 문구를 담아 지역 숙원 사업을 지체시킨 경기도의 행정을 비판했다.'고양 아레나 살리기 고양시민 모임'은 경기도가 지난달 아레나의 완공 시점을 2030년 하반기로 연기한 것에 대해 "인천 인스파이어 등 경쟁 시설은 이미 개장해 공연 시장을 독식 중인데, 도의 늑장 행정으로 고양만 뒤처지고 있다"며 발표된 일정조차 신뢰하기 어렵다는 입장을 밝혔다.이들은 경기도에 ▲ CJ라이브시티 계약 일방 해지 과정 감사 ▲ 뒤늦은 안전점검 및 부실한 자산관리에 대한 업무 감사 ▲ 고양 아레나의 구체적인 정상화 로드맵 제시를 요구했다.반면 경기도는 이번 지연이 단순한 시간 끌기가 아닌 '필수불가결한 조치'라는 입장이다. 지난 6일 열린 주민설명회에서 김성중 경기도 행정1부지사는 "라이브네이션 측은 기존 구조물을 인수해 원형을 유지하며 건설해야 하는 상황에서, 잠재적 하자를 완벽히 차단하고 국제적 신뢰를 확보하기 위해 정밀 안전점검을 요구했다"고 해명했다.이에 따라 점검 범위는 기존 구조물뿐만 아니라 흙막이 시설과 지반 등으로 확대됐고, 점검 기간 역시 4개월에서 8개월로 두 배 늘어났다. 김 부지사는 "보이지 않는 작은 위험 요소까지 확인해 도민들이 안심하고 이용할 수 있는 기반을 마련하기 위한 조치"라며 기본협약 체결을 12월로 조정했다고 밝혔다.경기도는 이 10개월의 공백을 '골든타임'으로 삼아 글로벌 공연 수요에 대응한 사업 범위 확대 및 주차공간 등 공공지원시설 확충을 논의하겠다는 계획이다. 특히 라이브네이션의 제안을 수용해 아레나 공사 기간 중 부지 내 유휴지를 활용한 '야외 임시공연장'을 운영하며 완공 전부터 K-팝 공연 등을 유치해 분위기를 띄우겠다는 전략을 내세웠다.