법사위 보류에도 대구경북 시민단체 "영리병원 독소조항 통합법 즉각 중단"

큰사진보기 ▲대구경북 보건의료단체는 24일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 의료민영화를 담은 대구경북 행정통합을 즉각 중단하라고 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

국회 법제사법위원회(법사위)가 대구·경북과 대전·충남 행정통합 특별법에 대해 지역 반발 여론을 들어 심사를 보류한 가운데 대구·경북지역 시민단체들이 "행정통합을 즉각 중단할 것"을 촉구하고 나섰다.대구경북보건복지단체연대회의는 24일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 "'대구경북(TK) 통합 특별법'에 의료 민영화의 시발점이 될 '영리병원 설립 허용' 독소조항이 포함됐다"며 "분노를 금할 수 없다"고 밝혔다.지역 균형발전과 시민의 삶의 질 향상을 위해서는 공공병원이 필요하고 공공의료를 강화해야 하지만 이재명 정부와 국회가 추진하는 통합법안은 영리병원을 허용하는 개악안을 담고 있다는 게 이들의 주장이다.연대회의는 "생명을 담보로 한 '선통합 후보완'은 정당화될 수 없다"며 "의료 민영화의 독소조항에도 불구하고 막연한 선통합 논리는 사회적 갈등을 심화시키고 지역민에게 고통으로 돌아올 것"이라고 우려했다.그러면서 "지방분권, 국가균형발전이라는 명목 뒤에는 보건의료, 노동, 교육, 환경 규제를 완화해 공공성을 파괴하고 기업의 돈벌이만 보장해주는 특례들로 가득하다"며 "특히 영리병원 설립 문턱을 낮추려는 시도는 시민의 생명과 안전을 도외시한 독소조항"이라고 지적했다.이들은 "영리병원이 단 하나라도 세워지는 순간 주변 병원들은 영리화의 늪에 빠질 것"이라며 "건강보험 체계를 뿌리째 흔들고 이는 공공의료 시스템의 붕괴, 건강보험의 해체와 국민 의료비 부담 가중으로 돌아올 것"이라고 주장했다.연대회의는 ▲ 영리병원 부활 획책하는 행정통합법 추진 중단 ▲ 지역민의 생명권과 건강권 담보하는 위험한 시험 즉각 중단 ▲ 졸속 통합으로 인한 공동체 분열과 갈등, 지역의료 붕괴에 대한 이재명 정부와 민주당이 책임질 것 ▲ 대구시와 경북도는 민영화의 위험성을 시·도민 앞에 공개하고 사과할 것 등을 요구했다.은재식 우리복지시민연합 사무처장은 "통합 법안은 시민의 생명권과 건강권, 안전은 물론 우리 일상의 삶조차 앗아갈 수 있는 심각한 조항들이 도처에 깔려 있다"며 "과연 이 법안이 지역민의 삶의 질을 보장하고 공공의료와 지역의료를 살릴 수 있겠느냐"고 따졌다.이어 그는 "지역의 운명과 생존이 걸린 중차대한 법안임에도 그 내용은 믿기 힘들 정도로 모호하고 부실하다는 지적을 받고 있다"며 "자치분권의 정신을 훼손하는 황당무계한 부실 입법"이라고 맹비난했다.한송희 건강사회를 위한 약사회 대경지부 대표는 "통합 특별법안에서 시민의 삶의 질과 직결된 대구경북의 보건의료 현안은 찾아볼 수 없다"며 "공공의료의 부재와 부족, 농어촌 지역 의료기관의 지리적 접근성 문제 등에 대한 통합특별시의 책무와 역할은 없었다"고 주장했다.배윤주 의료연대 대구지역본부 사무국장은 "영리병원은 의료를 돈벌이 수단으로 전락시킨다는 점에서 결코 용납할 수 없다"며 "외국 의료기관 설립이 대구경북 시민들이 바라는 특별시의 모습이냐"고 따졌다.배 사무국장은 "경북은 전국에서도 의료 접근성이 가장 낮은 지역으로 꼽히고 있다"며 "지역 공공의료를 확충하고 필수 의료 인력을 안정적으로 확보해 의료 취약 지역을 지원하는 방안이 현실이 되어야 한다"고 강조했다.대구경북 시도민 180여 명은 대통령과 국회에 보내는 호소문을 통해 "정치·선거제도 개혁 없는 행정통합을 반대한다"며 "행정통합을 멈추고 지방의회 강화와 선거법 개혁, 시민의 참여자치 제도화를 촉구한다"고 밝혔다.이들은 "강력한 단체장, 유명무실한 지방의회, 허약한 시민사회가 우리 지역 의사결정 구조의 현실"이라며 "막대한 돈과 권력을 주면 '제왕적 단체장'의 탄생은 불을 보듯 뻔한 일"이라고 우려했다.그러면서 "지방선거제도를 개혁하여 정치적 다양성, 대표성, 민주성이 대의체제에 반영되어야 한다"며 단체장 결선투표제, 광역의회 비례의원 30% 이상 확대, 기초의원 중대선거구제 도입 등을 요구했다.