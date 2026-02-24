서울형 노동공제회 활성화, 어떻게 해야 하나

큰사진보기 ▲서울지역 노동공제회 관련 정책토론회서울지역 노동공제회 관련 정책토론회가 23일 오후 3시부터 서울시의회 의원회관 제1대회의실에서 열렸다. ⓒ 서울시노동센터협의회 관련사진보기

서울지역 공동체를 기반으로 하는 상호부조 노동공제회 활성화 방안을 논의한 정책토론회가 23일 오후 3시부터 이상훈 더불어민주당 서울시의원-노동공제연합회 사단법인 풀빵-서울시노동센터협의회 공동 주관으로 시의회 의원회관 제1대회의실에서 열렸다.첫 발제를 한 김태현 마포노동자공제회 일꿈 이사장은 "이어 오던 노동존중특별시 정책이 오세훈 시장이 들어서 많이 후퇴가 됐다"며 "노동자를 지원하는 센터와 그곳에서 일하는 노동자들도 어려운 상황에 있다. 그럼에도 불구하고 새로운 주장들이 싹트고 있어 그나마 다행"이라고 밝혔다.이어 "타 지자체에 있어 노동운동에서 노동공제회라는 것이 새롭게 나타나고 있다"며 "강원도, 경기도 등에서도 이미 노동공제에 대한 지원이 이루어지고 있다. 서울시 차원에서도 별도 재단을 설립해 공제회를 지원할 수 있을 것"이라고 밝혔다.특히 "지역공동체 활성화를 위한 조례 제정은 국정과제 이행과 노동복지 사각지대 해소라는 시대적 과제 해결에 지자체가 적극적으로 기여하는 핵심 선행 조치가 돼야 한다"라고 강조했다.두 번째 발제를 한 김귀영 서울연구원 선임연구위원은 "위험대비 및 소득보전, 자산형성 대비, 생활안전 및 복지 증진, 사업운영 및 전문성 지원 등의 노동공제회가 제공할 수 있는 사업 및 서비스를 설계할 수 있어야 한다"며 "고용과 일자리, 복지와 보건 의료, 금융과 기금, 기타 지원 등 지역결합형 노동공제 거버넌스가 필요하다"고 강조했다.신언직 노동공제연합회 사단법인 풀빵 노동공제학습원장의 진행으로 토론에 나선 한영섭 경기북부노동공제회 이사 겸 운영위원은 "공제회를 설계할 때 상호부조, 관계 금융 등이 함께 형성될 수 있게끔 어떻게 지원할 것인가의 관점들을 밝혀주는 게 필요하다"며 "서울형 노동공제회가 활성화돠려면 인프라가 필요하다. 광역단체이기에 관련한 공제회를 지원하는 컨트롤타워 격인 전문기관이 필요하다. 그리고 기존의 노동센터들과 함께 할 고민도 필요할 것"이라고 강조했다.이어 정찬미 전국요양보호사협회 회장은 "현재 불안정 노동자들이 노조도 없이 노동권리 밖의 상태에 놓여 있다"면서 "비정규직 사업장이 늘고, 소규모 사업장이 다수이며, 비정규 노조 조직율이 매우 저조하다는 사실은 개별 노동자가 위험을 감당하기가 힘들다는 뜻"이라고 밝힌 후, 노동공제회의 필요성을 밝혔다.이어 "요양보호사는 작은 센터나 시설에 소속돼 있고 모두 민간에서 운영하고 있다. 작은 사업장이기에 실직이 자주 일어나고 보호 받지 못하고 있는 현실에서 이용자를 찾아 다니는 현실"이라며 "일하는 시간이 쪼개져 있고 이동시간과 공백시간이 생기면 혼자 어르신 댁에서 일하는 사람들이 많다. 그래서 알바 일자리보다 못한 게, 요양보호사 일자리이다. 서울시 노동공제회 조례가 만들어져야 할 이유"라고 했다.주희준 노원노동복지센터 조직팀장은 "노동공제회가 활성화되려면 권위를 가지고 있는 행정의 역할이 매우 중요하다"며 "행정이 갖고 있는 권위를 이용해 매우 다양한 사업을 할 수 있을 것"이라고 말했다.그는 "자치구에 자치센터가 있는 것과 없는 것은 하늘과 땅 차이"라며 "서울 25개 자치구 중에서 16개가 자치센터가 있다고 얘기를 들었는데, 16곳은 천만 다행"이라고 밝혔다.이어 "노동자들이 일을 하다가 현장에서 갈등이 생기고, 어려움에 봉착하고, 부당노동행위를 당했을 경우, 상담이라도할 수 있는 게 자치센터가 있기 때문"이라며 "그래서 노동공제 활성화를 위해 조례에 자치센터의 역할을 명시를 해야 한다"고 강조했다.정책토론회를 주관한 이상훈 서울시의원은 "서울은 물론이고 전국적으로 플랫폼-프리랜서-비정형 노동이 확산으로 기존 사회보장제도의 사각지대에 놓인 노동자가 지속적으로 늘고 있다"며 "이런 구조적 한계를 보완하기 위한 대안으로 노동자 스스로 상호부조와 연대를 기반으로 한 노동공제회가 현장에 실험되고 있으나, 안정적 운영과 확산을 위해서는 공공의 제도적, 정책적 뒷받침이 필요하다"고 말했다.이어 "서울은 다양한 직종의 고용형태의 노동자가 밀집한 지역으로, 지역단위에서 노동공제회를 설계 지원할 수 있는 정책모델이 필요하다"며 "이를 위한 연구계획, 조례제정 방향, 현장단체와 행정의 역할 등을 종합적으로 검토해 서울지역형 노동공제회 활성화 전략을 모색해야 한다"고 강조했다.토론회에 앞서 이수호 노동공제연합회 사단법인 풀빵 이사장은 "우리사회가 급변하면서 내일을 가늠할 수 없는 그런 상황이 전개되고 있다"며 "디지털을 기반으로 한 AI시대 가 우리를 음습하고 있는데 여기에서 가장 큰 문제가 인간성 상실과 공동체의 해체라고 생각한다"고 말했다.이오표 서울시노동센터협의회 의장은 "초창기에는 모든 자치센터들의 예산을 서울시가 직접 지원을 했다. 하지만 시간이 지나면서 지금은 시간이 자니서 그 역할들이 자치구로 넘어 와 있다"며 "자치구들도 힘들어 하고 있고 센터들도 힘들어 하는 실정이다. 현재 특고, 프리랜서, 요양보호사 등 우리 주변에 있는 노동자들이 어려워지고 있다"며 " 이럴 때 일수록 노동공제회가 필요하다"고 했다.김인제 서울시의회 부의장은 "지난 4~5년간의 서울시의 노동은 퇴행됐고 서울의 노동, 한국의 노동은 양극화 파면화됐다"며 "이런 와중에 우리가 선택할 수 있는 것이 노동공제회가 아닐까 생각한다"고 말했다. 이어 "880만 노동자들이 안전장치 없이 고립된 현실에서 새로운 서울형 노동공제회라는 대안과 정책을 만들어야 한다"고 말했다.성흠제 더불어민주당 서울시의회 대표의원은 "노동의 사각지대에 있는 노동자들에게 안전한 노동이 보장돼야 한다"며 "아직 서울시에서는 그런 부분이 부족하다. 안심하고 일할 수 있는 노동자, 안전한 노동이 될 수 있게, 그분들에게 꿈과 희망을 심어줄 토론회가 되길 바란다"고 말했다. 이날 토론회에는 더불어민주당 박유진 시의원 등도 참석했다.