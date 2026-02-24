6.3 지방선거 화성 출마 공직자 언제 그만두나

큰사진보기 ▲2022년 6월 1일 열린 제8회 전국동시지방선거 개표현황 사진 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

오는 2026년 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거가 100일 앞으로 다가오면서, 화성지역 정가가 술렁이고 있다. 특히 이번 선거는 화성시가 '특례시'로 승격된 후 처음 치러지는 지방선거인 만큼, 시장과 시·도의원 출마를 준비하는 현직 공직자들의 '사퇴 시한'에 시민들의 관심이 쏠리고 있다.공직선거법 제53조에 따르면, 입후보하려는 직책과 현재 신분에 따라 사직 마감 기한이 엄격히 구분된다.우선 정명근 화성시장이 재선에 도전하거나, 화성시의회 의원들이 동일한 관할 구역(화성시) 내에서 시장 선거 혹은 시의원 선거에 다시 나설 경우에는 사퇴하지 않고 직을 유지한 채 선거를 치를 수 있다. 임기 중 의정 공백을 최소화하기 위한 법적 장치다.반면, 화성시를 벗어나 다른 지역의 단체장이나 의원에 도전하는 경우에는 이야기가 달라진다. 공무원이나 지방공사·공단 상근 임원 등은 선거일 90일 전인 3월 5일까지 사직원을 제출해야 한다. 만약 현직 화성시장이 경기도지사 선거에 출마하고자 한다면 역시 3월 5일까지는 직을 내려놓아야 한다.화성시 지역구 국회의원이 화성시장 선거나 경기도지사에 도전할 경우에는 상대적으로 여유가 있다. 국회의원은 선거일 전 30일인 5월 4일까지 사퇴하면 입후보가 가능하다. 다만, 당내 경선 일정과 예비후보 등록 시점을 고려하면 실제 사퇴 시점은 이보다 훨씬 앞당겨질 가능성이 크다.법적 사퇴 시한보다 중요한 것은 '예비후보자 등록' 시점이다. 현직 의원이나 공무원이 예비후보로 등록해 본격적인 선거운동(선거사무소 설치, 명함 배부 등)을 하려면 등록 신청 전에 반드시 사직해야 한다.선관위 관계자는 "사직 시점은 수리 여부와 관계없이 소속 기관에 사직서가 접수된 때를 기준으로 본다"며 "지방선거는 예비후보 등록 시점부터 사실상 선거전이 시작되므로, 출마 예정자들은 본인의 선거 전략에 맞춰 사퇴 시기를 조율해야 한다"고 조언했다.