다가온 지방선거... '화성특례시' 시장 대진표 윤곽

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 화성특례시장 선거 대진표의 윤곽이 드러났다.우선 정명근 현직 시장은 일찌감치 재선 도전을 공식화하고 선거 운동을 펼치고 있다. 지난 2월 7일 출판기념회를 시작으로 재선을 위한 표심 굳히기에 나섰다. 정명근 시장에게 도전하는 더불어민주당 내 후보들의 경쟁도 치열하다.우선 지난 2022년 지방선거에 정명근 시장과 단일화를 했던 진석범 전 청와대 행정관이 시장 후보로 등판했다. 진석범 출마 예정자는 전 경기복지재단 대표를 하면서 맺은 이재명 대통령과의 인연을 강조하며 달리고 있다. 배강욱 화성서부발전연구소 대표와 민주당 당대표 여성특보로 임명된 김경희 화성시의회 의원, 기아자동차 노조위원장 출신 윤민희 후보가 민주당 후보로 출마를 선언했다.2월 24일 기준 공식적인 출마선언을 한 국민의힘 후보는 1명 뿐이다. 박태경 전 화성시청 국장이 준비된 행정 전문가로 출마 선언을 공식화했다. 홍형선 화성갑 당협위원장과 김용, 최영근, 석호현 등은 모두 아직 출마 여부를 밝히지 않았다.개혁신당에서는 현직 시의원이 시장후보로 나선다. 전성균 개혁신당 화성시의회 시의원이 시장후보에 출사표를 던졌다. 2030 청년층과 동탄 신도시를 공략하며 이준석 국회의원 당선의 후광을 이어나갈 포부를 밝혔다.화성시민신문은 106만 화성시민의 알 권리를 위해 화성시장 후보들과의 개별 인터뷰 및 당별 후보자 인터뷰, 최종 당 후보자들을 대상으로 시장후보 토론회를 진행한다. 모든 인터뷰와 토론회는 생방송으로 진행한다. (www.youtube.com/@화성시민신문)