김석구 광주시장 예비후보 "이재명표 도정 계승해 수도권 남부 혁신벨트 구축하겠다"

큰사진보기 ▲김석구 광주시장 예비후보가 24일 국회소통관에서 ‘이재명 경기도정의 혁신·통합·실용 정신을 계승하는 정책협약식’ 기자회견에서 발언하고 있는 모습 ⓒ 김석구 캠프 관련사진보기

"이재명 정부의 가장 중요한 가치는 이념이 아닌 실제 시민의 삶을 바꾸는 실용주의 행정이다."

AD

김석구 광주시장 예비후보가 24일 국회소통관에서 '이재명 경기도정의 혁신․통합․실용 정신을 계승하는 정책협약식' 기자회견을 통해 이같이 밝혔다.기자회견에는 김 예비후보를 비롯해 김지호 성남시장 예비후보, 정순욱 의왕시장 예비후보, 최원용 평택시장 예비후보가 참여했다. 이들은 민선7기 경기도정에서 이재명 대통령과 함께 호흡을 맞춘 핵심 참모 출신들이다.이날 4명의 예비후보는 '이재명 경기도정의 혁신․통합․실용 정신을 계승하는 공동발전 정책협약서'를 발표하고, 수도권 남부 혁신벨트 구축을 선언했다.이재명 대통령이 성남시장과 경기도지사를 거치며 국정철학의 핵심으로 자리잡은 실용주의 행정을 각 도시에 적용․재현해 나가고, 수도권 남부를 하나의 경제권으로 묶는 '남부 혁신벨트' 구축에 공동 대응하겠다는 구상이다.김 예비후보는 기자회견을 통해 "민선7기 경기도가 만든 변화를 광주시에서 실천할 책임을 지고 이 자리에 섰다"며 "정책은 말이 아닌 결과로 평가받고, 행정은 정치가 아닌 시민의 일상에 중심을 둬야 한다"고 강조했다.이어 "시민이 더 나은 삶을 선택할 수 있도록 기회를 넓히고 시민의 자유를 확장하는 것"며 "교통과 산업, 주거 등의 선택지가 제한된 광주의 문제는 같은 수도권 전체의 과제로서 오늘 4개 도시의 연대가 해결의 출발점이 될 것"이라고 말했다.세부적인 해법도 제시했다. 김 예비후보는 "교통 문제는 광역교통망 확충과 대중교통 연결, 광역철도와 간선급행버스 등 국가적인 교통사업 유치를 통해 네 도시가 함께 대응하고, 주거 정책은 도시 간의 협력을 통해 청년과 신혼부부 정착을 돕는 수도권 남부 생활권을 만들겠다"고 약속했다.그러면서"산업 및 경제는 각 도시의 강점을 연결해 첨단산업과 미래산업의 기반을 구축, 일자리와 성장 기회를 확대하겠다"고 했다.김 예비후보는 광주시 발전을 위한 세 가지 약속을 선언했다. 그는 "저는 경쟁하는 시장이 아닌 협력하는 시장이 되겠다"며 "첫째, 이념보다 실용, 구호보다 결과를 선택하고 둘째, 광주시민의 일상이 실제로 달라지는 변화를 행정으로 보이며 셋째, 광주에서 시작한 변화가 수도권 남부의 새로운 발전 모델이 되도록 하겠다"고 다짐했다.김석구 예비후보는 현재 더불어민주당 당대표 전략기획 특보와 정책위 부의장을 맡고 있다. 국회 보좌관과 경기도경제과학진흥원 경영혁신처장, 경기평택항만공사 사장 등 공공기관장을 비롯한 다양한 공직을 거쳤다. 한국해양대학교 항해학과 및 경희대학교 법무대학원 법학석사를 졸업하고 경희대 법학전문대학원 박사과정에 재학 중이다.