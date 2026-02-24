김원배 울산 동구청장 예비후보 "노동자·청년 돌아오게 '천원 임대주택' 추진"

큰사진보기 ▲김원배 울산 동구청장 예비후보가 24일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 지방소멸 타개책 공약을 발표하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

더불어민주당의 김원배 울산 동구청장 예비후보가 이미 가시화 된 지역의 지방소멸을 타개하기 위한 대책으로 천원 임대주택 공급 등 '노동자와 청년이 돌아오는 동구' 공약을 내놨다.김원배 예비후보는 24일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "한때 대한민국 경제의 심장이자 노동의 자부심이었던 울산 동구가 지난해 인구 15만이 붕괴되는 등 '지방소멸'이라는 거대한 위기 앞에 직면해 있다"며 "땜질식 처방으로는 안 된다. 동구의 산업과 주거 지도를 근본적으로 바꿀 강력한 한 방이 필요하다"고 밝혔다.이에 제시한 공약은 국토부 '도시재생혁신지구' 국가시범사업 추진, '산업 혁신', '주거 혁신' 등 3가지다.김 예비후보가 제시한 주거 혁신 공약은, 울산 최초 하루 천 원 임대주택 공급으로 떠나는 청년과 노동자를 붙잡는다는 계획이다.김 예비후보는 "인천의 성공 사례를 동구에 맞게 이식하겠다"며 "산단 입주 노동자에게 하루 임대료 1000원(월 3만 원)으로 거주할 수 있는 공공임대주택을 혁신지구 내에 조성하겠다"고 밝혔다.이어 "단순한 집을 넘어 삶의 질을 바꾸는 것으로, 산단 근로자와 가족들이 교육, 복지, 문화를 원스톱으로 누릴 수 있는 생활 인프라를 한데 묶어 그 실체를 체감하게 하겠다"며 "천원주택은 단순한 복지가 아니라 인구 소멸을 막기 위한 동구의 '생존 전략'"이라고 강조했다.산업 혁신에 대해 "수소·전기차 부품, 북극항로 쇄빙선 등 특수선박 연구개발시설을 유치하여 동구를 미래 해양·자동차 산업의 전초기지로 만들겠다"며 "구청장 직속 '첨단산업 유치 전담 TF'를 구성 해 기업들이 인허가와 심의 절차로 시간을 허비하지 않도록, 맞춤형 행정 지원을 위한 상시 협력 채널을 가동하겠다"고 밝혔다.'도시재생혁신지구 국가시범사업 추진' 공약과 관련해서는 그 안에 '민관 합동 개발로 사업성 극대화'를 포함했다. 이에 "지방자치단체와 LH, 지방공사 등 공공기관이 주도하여 사업 안정성을 확보하고 용적률·건폐율 완화 등 파격적인 규제 특례를 통해 민간 자본을 적극 유치하겠다"며 "복잡한 인허가 절차를 통합 심의하여, 사업 기간을 획기적으로 단축, 주민들이 체감하는 변화를 빠르게 보여드리겠다"고 밝혔다.또 획기적 재원 마련에 대해 "세제 감면 및 5년간 최대 250억 원의 국비 지원, 공공기관의 기금 출자 및 주택도시기금 융자 등 대규모 재원을 확보하여 예산 걱정 없는 동구 발전을 이끌겠다"고 덧붙였다.김원배 예비후보는 마무리 발언으로 "더 땀 흘려 일하는 우리 노동자들이 동구를 떠나는 일은 없어야 한다"며 "저는 단순히 건물을 올리는 것에 그치지 않고 도시재생혁신지구를 통해 4차 산업 일자리, 청년 주거, 육아 지원 시설을 한데 묶어 우리 아이들이 자라나고 청년들이 돌아오는 '인구 댐' 역할을 하게 만들겠다"고 밝혔다.이어 "집권여당의 강력한 네트워크, 그리고 지역 국회의원과 원팀이 되어 힘 있는 변화를 일궈내겠다"며 "정부 부처를 직접 발로 뛰며 설득하고, 예산을 가져오는 영업사원 구청장이 되겠다"고 강조했다.