강선우 "내가 어디로 도주하겠나?" 했지만 체포동의안 가결

▲공천 헌금 1억 원 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 자신의 체포동의안에 처리에 앞서 동료 의원들에게 고개 숙여 인사하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기