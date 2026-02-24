메뉴 건너뛰기

정치

26.02.24 16:11최종 업데이트 26.02.24 16:11

UAE로 출국한 '대통령 특사' 강훈식 "제3국 공동진출 등 성과 노력"

지난해 11월 국빈방문 당시 도출한 협력 사업 후속 논의... AI·방산 등 350억달러 경제효과 창출 기대

강훈식 대통령 비서실장이 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE) 방문을 위해 24일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 2026.2.24
강훈식 대통령 비서실장이 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE) 방문을 위해 24일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 2026.2.24 ⓒ 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 24일 아랍에미리트(UAE)로 출국했다. 이번에도 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격이다.

강 실장은 이날 오후 페이스북에 "APEC 계기 정상회담과 UAE 국빈방문의 후속조치 및 실무협의를 위해, 또 칼둔 행정청장의 방한에 대한 답방을 위해 1박 3일 간 전략경제협력 대통령 특사로 출국한다"고 밝혔다.

이어 "방산·AI·원전·K-컬처 분야에서의 협력 확대, 특히 대한민국과 UAE가 기술과 자본력을 합해 제3국으로 함께 진출하는 실질적인 성과를 만들 수 있도록 힘쓰겠다"고 했다.

이 대통령이 지난해 11월 UAE 국빈 방문 다시 도출했던 양국 협력 사업에 대한 구체적인 성과를 위한 출국이라고 밝힌 것.

해당 사업들은 약 350억 달러의 경제효과 창출이 기대됐던 내용들이다. 청와대는 당시 UAE가 추진하고 있는 대규모 AI 데이터센터 건설·운영 계획인 '스타게이트 프로젝트'와 'AI 항만 물류 프로젝트' 등에 참여하게 됐다고 밝혔다.

무엇보다 강 실장이 이날 '제3국 공동 진출'을 거론한 것이 방산 분야 협력 등을 의미한 것으로 보인다. 당시 양국은 국방·방산 분야에서이 '공동 개발-현지 생산-제3국 공동수출'을 추진하기로 했고, 원전 분야에서 제3국 원전시장 공동 진출 협력 MOU를 체결한 바 있다.

강 실장은 작년 11월 이 대통령 국빈 방문 전에도 UAE를 전력경제협력 특사 자격으로 방문한 적 있다. 이와 관련 한국 담당 특사인 칼둔 칼리파 알 무바라크 UAE 아부다비 행정청장은 지난 1월 방한 당시 이 대통령을 만나 "제가 형님처럼 생각하는 강 실장과 긴밀하게 협의해서 (양국 협력의) 성과를 내도록 하겠다"고 말했다.

이 대통령 "UAE와는 '백년해로' 할 관계, 가시적 성과를" https://omn.kr/2gpn8
대통령실 "한-UAE 회담 350억불 효과... 스타게이트 프로젝트 참여" https://omn.kr/2g3g8

