대전충남녹색연합 '녹색인상'에 김명이 활동가와 (사)세상과함께

큰사진보기 ▲대전충남녹색연합이 수여하는 '2026 녹색인상' 수상자로 선정된 동네방네기후정의 김명이 활동가. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전충남녹색연합이 수여하는 '2026 녹색인상' 수상자로 선정된 사단법인 세상과함께 생태환경위원회(홈페이지 화면 갈무리). ⓒ 세상과함께 관련사진보기

대전충남녹색연합이 수여하는 '2026 녹색인상'에 동네방네기후정의 김명이 활동가와 환경단체와 시민을 지원해 온 사단법인 세상과함께 환경위원회가 수상자로 선정됐다.대전충남녹색연합은 오는 25일 저녁 대전빈들공동체교회에서 제29차 정기총회를 개최한다. 이 자리에서는 지난 2025년 한 해 동안 환경현장에서 생명과 환경을 지키기 위해 노력해 온 시민(단체)에게 녹색인상을 수여한다.올해 녹색인상 수상자는 기후위기 대응과 에너지 전환에 힘쓰고 있는 동네방네기후정의 김명이 활동가와 지역에서 분투하는 환경단체와 시민들을 다방면에서 지원하며 힘을 더해주고 있는 세상과함께 환경위원회가 선정됐다.대전충남녹색연합은 "김명이 활동가는 기후위기 대응과 에너지 전환의 올바른 방향을 만들어가기 위해 지역에서 누구보다 열정적으로 연대해 왔기에 녹색인상 수상자로 선정했다"고 밝혔다.또한 "세상과함께 환경위원회는 지역에서 분투하는 환경단체와 시민들을 다방면으로 지원하며, 생명평화세상을 위한 힘을 더해주었기에 녹색인상 수상자로 선정했다"고 밝혔다.아울러 대전충남녹색연합은 보문산을 난개발로부터 지키는 활동에 적극 연대한 김영주 평등교육실현을위한대전학부모회 대표, 보문산과 금강 생명의 곁에서 거리 미사로 생명평화세상을 기원하며 연대한 천주교대전교구생태환경위원회 김대건 베드로 신부에게 감사패를 전달할 예정이다.한편, 이날 정기총회에서는 ▲강·하천 자연성 회복을 위한 물 정책 정상화 요구 ▲보문산과 3대하천 등 대규모 개발사업 철회 요구 ▲기후위기 대응을 위한 대전열병합발전소 증설 반대 및 송전탑 건설 반대 등 지역의 기후위기 대응 활동 ▲하천과 산림 생태환경을 지키고 시민들과 함께 실천하는 활동 등을 2026년 대전충남녹색연합 주요 사업으로 채택할 계획이다.