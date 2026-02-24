이재명 경기도지사 '복심 4인방' 출격..."혁신·통합·실용 계승"

큰사진보기 ▲이재명 경기도지사 시절 도정을 함께 이끌었던 핵심 참모 4인이 24일 오후 2시 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고 ‘4개 도시 공동발전 정책협약’을 발표했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"이재명 경기도정의 혁신·통합·실용 정신을 계승하겠다."

이재명 경기도지사 시절 도정을 함께 이끌었던 핵심 참모 4인이 24일 오후 2시 국회 소통관에서 공동 기자회견을 열고 '4개 도시 공동발전 정책협약'을 발표했다.이날 기자회견에는 이재명 경기도지사 비서관을 지낸 김지호 성남시장 예비후보, 이재명 경기도지사 비서실장을 역임한 정순욱 의왕시장 예비후보, 경기도경제과학진흥원 경영혁신처장으로 경기도 산하 기관 혁신을 이끈 김석구 광주시장 예비후보, 이재명 경기도지사 시절 기획조정실장을 지낸 최원용 평택시장 예비후보가 참석했다.이들은 민선 7기 경기도가 보여준 혁신·통합·실용의 도정 철학을 각 도시에서 계승·확산하겠다는 뜻을 밝히고, 수도권 남부를 하나의 생활·경제권으로 묶는 '남부 혁신벨트' 구축에 공동 대응하기로 했다.특히 김지호 성남시장 예비후보는 이재명 도지사 및 당대표 시절 핵심 참모로 활동한 경험을 바탕으로 성남을 수도권 남부 혁신벨트의 중심 도시로 육성하겠다는 비전을 제시했다. 주요 공약으로는 ▲ 성남 재개발 및 분당 재건축 신속 추진 ▲ 원도심 주거권 회복 특별법 추진 ▲ 8호선 판교·서현 연장 및 위례~삼동선 연장 ▲ 야탑·도촌·판교동역·대장·오리동천역 신설 등 광역교통 확충 방안이 포함됐다. 김 예비후보는 "말이 아닌 결과로 증명하는 행정"을 강조했다.정순욱 예비후보는 GTX-C·월곶~판교선·인덕원~동탄선 등 대형 교통사업을 '의왕 대전환'의 기회로 만들겠다고 밝혔으며, 김석구 예비후보는 광역교통망 확충과 산업 연계를 통한 성장 전략을 제시했다. 최원용 예비후보는 반도체·항만 인프라를 기반으로 한 미래산업 고도화와 광역교통 공동 대응 체계 구축을 강조했다.이번 정책협약에는 ▲ 주택 정책 협력 ▲ 광역교통 공동 대응 ▲ 첨단산업·AI 등 미래산업 연계 ▲ 데이터 기반 행정 혁신 및 정기 정책협의체 구성 등이 담겼다.이들 4인은 "각 도시에서 당선될 경우 협약을 성실히 이행해 시민의 삶을 실질적으로 개선하는 성과로 평가받겠다"고 밝혔다.