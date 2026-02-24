대전 보문산 개발사업 '공공개발'로... 시민사회 "즉각 중단하라"

큰사진보기 ▲'보문산난개발반대시민대책위원회'는 24일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "시민의견을 묵살해 민주주의를 훼손하고, 보문산의 산림과 생태를 파괴하며, 대전시 재정을 파탄으로 몰고 가는 이장우 대전시장을 강력히 규탄한다"며 '보물산프로젝트' 전면 백지화를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

보문산 난개발을 반대해 온 대전지역 시민사회가 "시민의견을 묵살해 민주주의를 훼손하고, 보문산의 산림과 생태를 파괴하며, 대전시 재정을 파탄으로 몰고 가는 이장우 대전시장을 강력히 규탄한다"며 '보물산프로젝트' 전면 백지화를 요구하고 나섰다.대전지역 17개 환경·시민·종교 단체로 구성된 '보문산난개발반대시민대책위원회(이하 보문산대책위)'는 24일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "이장우 대전시장은 계엄식 광기에 사로잡힌 보문산 난개발 보물산프로젝트를 즉각 중단하라"고 촉구했다.대책위는 이장우 대전시장이 지난 2023년 5월 '보물산프로젝트'를 처음 발표하면서 고층타워·케이블카·모노레일·워터파크·숙박시설 등 7000억 원 이상 대규모 개발사업을 추진하겠다고 밝혔지만, 두 차례 민간자본 유치 공모가 유찰됐고, 결국에는 대전도시공사채 발행 등으로 사업을 추진하겠다는 입장으로 선회했다고 주장했다.아울러 대책위는 대전시가 지난 2월 13일 '보물산프로젝트' 추진을 재발표하며 규모를 더 키웠다고 지적했다. 전망타워 높이를 215m로 높이고, 오월드~시루봉 케이블카 2.4km, 시루봉~전망타워 모노레일 1.3km, 전기버스 도입을 포함해 오월드 재창조까지 묶어 추진하겠다는 구상을 내놓았다는 것.이 과정에서 시는 사업비를 전망타워 498억 원, 케이블카 720억 원, 모노레일 241억 원, 전기버스 21억 원, 오월드 재창조 3300억 원 등 총 4780억 원으로 제시했다. 대책위는 여기에 자연휴양림 2곳 1900억 원, 제2수목원 1100억 원까지 합치면 보문산 개발에만 약 7800억 원이 투입된다고 했다.대책위는 "대부분 사업이 2030년 준공 목표다. 결국 이 시장 자신의 임기 내에는 삽도 뜨지 못할 뿐 아니라 다음 지방정부에 고스란히 부담을 전가할 사업"이라고 비판했다.이어 "시민을 배척하고 공공성을 훼손하면서 시장의 정치적 영달을 위해 보문산 개발에 집착하고 있다"며 "계엄식 개발독재 보물산프로젝트 전면 백지화"를 요구했다.이날 규탄 발언에 나선 문성호 대전충남녹색연합 상임대표는 "취임식 날부터 4년째 보문산 난개발 반대를 외치는데도 시장은 단 한 번도 시민들에게 다가와 묻지 않았다"며 "행정통합 문제에는 충분한 논의가 선행돼야 한다며 '심각한 민주주의 도전'을 말하면서 정작 보문산 난개발에는 시민 의견수렴조차 하지 않았다"고 비판했다.김기중 성서대전 실행위원(목사)은 "보문산은 프로젝트가 아니라 생명이자 공공재로, 누군가의 사적 이익이나 업적을 위해 부당하게 사용될 수는 없다"고 말했다.이날 기자회견 참석자들은 "시 재정 파탄내는 계엄식 보문산 개발 이장우 시장 강력 규탄한다", "민관합의·시민의견 묵살, 시 재정 파탄 보문산 개발 중단하라"는 등의 구호를 외치고 기자회견을 마무리했다.한편, 대전시 측은 언론에 "금융시장 악화와 건설경기 침체로 인한 민자 공모의 어려움을 신속하게 타개하기 위해 추진 방식을 전환하고, 대전도시공사를 중심으로 한 공공개발 체계를 확립해 사업 실행력을 확보하는 데 초점을 맞췄다"며 "당초 계획했던 민자 유치 대신 시 재정 투입과 대전도시공사 자체 사업을 병행하는 방식으로 전환해 속도를 낼 것"이라고 말했다.