광명시, 과학적 진단으로 실효성 있는 탄소중립 모델 구축

광명시청 전경

경기도 광명시가 '광명시 이노베이션센터 연구개발 과업 용역'을 거쳐 오는 11월 '탄소중립을 위한 도시공간전략'과 '탄소중립도시(ZCC) 인증 모델'을 완성할 계획이다.24일 광명시에 따르면, 이번 사업은 광명시가 2024년 국토교통부 '강소형 스마트도시 조성사업' 공모에 선정됨에 따라 추진되는 핵심 연구과제다. 도시에서 발생하는 탄소배출을 과학적으로 진단하고, 객관적인 데이터에 기반한 실효성 있는 탄소중립 모델을 구축하는 것이 목적이다.연구개발은 탄소중립 도시공간전략 수립과 탄소중립도시 인증 모델 개발 등 두 축으로 진행된다.'탄소중립 도시공간전략 수립' 연구는 건물, 수송, 에너지, 흡수원 등 도시 구성 요소 전반을 대상으로 탄소배출 현황을 정량적으로 진단하고, 이를 토대로 탄소중립형 도시 관리 전략을 마련하는 것이 핵심이다.건축물 유형, 교통흐름, 에너지 사용량 등 도시의 탄소배출과 에너지 소비 특성을 종합 분석해 실행 가능한 정책 과제와 단계별 확산 방안을 도출할 예정이다.이와 함께 추진하는 '탄소중립도시(ZCC, Zero Carbon City) 인증 모델 구축'은 광명시의 탄소중립 목표 달성을 뒷받침할 데이터 기반 관리 체계를 만드는 데 초점을 둔다.기존의 건물·교통 등 개별적인 평가 방식에서 벗어나, 건물·수송·에너지·흡수원 등 도시 구성요소 전 과정의 탄소 배출량과 감축량을 통합적으로 산정·평가해 도시 단위의 탄소중립 성능을 인증하는 '탄소중립도시인증(ZCC인증, Zero Carbon City certification)' 제도를 개발하고자 한다.이를 통해 탄소중립 도시공간전략이 현장에서 실질적으로 작동하는지 점검하고, 개선 방향까지 도출할 수 있는 평가 체계를 구축할 계획이다.박승원 광명시장은 "도시공간 자체를 탄소중립형으로 바꾸는 실질적인 전환이 필요하다"며 "과학적 데이터에 기반한 탄소중립 도시 모델을 마련해 지속가능한 스마트 탄소중립 도시를 선도하겠다"고 밝혔다.