'투기용 농지' 겨냥한 이 대통령, '매각명령'도 거론

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24

이재명 대통령이 비정상적 가격을 형성하고 있는 농지에 대해서도 정부가 들여다봐야 한다는 입장을 밝혔다. 비거주·투기용 다주택 관련 세제 등을 손보면서 부동산시장을 정상화하려는 것처럼 농지가격 역시 투기용으로 형성돼 있다면 바로잡아야 한다는 취지다.이 대통령은 24일 국무회의에서 "농촌으로 복귀하려고 해도 저 산골짜기에 있는, 버려지다시피 한 밭도 심하게는 (평당) 20~30만원 씩 하니깐 농사를 지을 수 없다"라며 이를 거론했다.이 대통령은 "수요가 있어서 경쟁이 치열하니깐 땅값이 오른 경우는 자본주의 시장경제에서 어쩔 수 없는, 정상적인 모습인데 오로지 땅이란 이유로 다 올라서, 저 시골에 있는 야산도 (한 평에) 만 원짜리가 없다고 한다"고 지적했다.특히 "부동산 가격을 잡는 게 근본적인 대책이기는 한데 농지들에 대한 세제, 규제, 금융 등도 검토해봐야 한다"면서 "'부동산을 투자·투기용으로 보유하는 것은 하나마나다'는 생각이 들도록 만들지 않으면 우리나라 사회가 정상적인 발전이 불가능하다"고 강조했다.이 대통령은 또한 "농사를 짓겠다고 땅을 사놓고 농사를 안 지으면 (현행법상) 매각명령 대상이 되는데 실제 그런 사례가 없단 얘기가 있더라"며 "우리나라 농지 관리가 너무 엉망이다. 투기 대상이 돼 버렸다"고 비판했다.그러면서 "헌법에는 '경자유전'(농사를 짓는 사람만 농지 소유)의 원칙이 쓰여 있는데 온갖 방식으로 위헌 행위가 이뤄진다"라며 "필요하면 대규모 인력을 통해 (위법 행위에 대해) 전수조사 하고 농사짓는다고 (땅) 사서 방치하면 과징금 더하기 다음 단계는 매각명령이라고 알려라"고 했다.