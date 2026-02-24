함양 산불, 눈·비 내리며 자연 진화... "당분간 예찰 활동"

큰사진보기 ▲함양 법화산에 쌓인 눈 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲법화산 오전 10시 20분 싱황 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲법화산 자락 엄천강에 눈이 내리고 있다. ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 오전 잔불정리 헬기 투입 ⓒ 최상두 관련사진보기

24일 오전 10시20분경 경남 함양에 눈이 내리기 시작했다. 경남 함양군에 내려진 대설주의보 속에 눈과 비, 싸락눈이 이어지면서 재발화 우려가 제기됐던 산불이 사실상 자연 진화됐다.24일 기상당국은 함양군 일대에 대설주의보를 발효하고 많은 눈이 내릴 것으로 예보했다. 실제로 새벽부터 눈과 비, 싸락눈이 교차하며 내렸고, 산불이 발생했던 산지에도 적지 않은 강수가 이어졌다.앞서 산림당국은 전날 주불이 진화됐다고 발표했지만 일부 구간에서 연기가 다시 피어오르며 재발화 가능성이 제기됐다. 주민들은 "진화가 끝났다더니 다시 연기가 보여 불안했다"고 전했다.그러나 기온 하강과 함께 눈과 비가 내리면서 잔불의 열기가 급격히 식었고, 추가 확산은 발생하지 않았다. 산림당국은 "강수와 적설로 인해 화선이 완전히 차단된 상태"라며 "현재는 잔불 정리와 뒷불 감시에 집중하고 있다"고 밝혔다.이번 산불은 건조한 날씨와 바람으로 진화에 어려움을 겪었으나, 대설주의보 속 자연 강수의 도움으로 큰 피해 없이 마무리 수순에 들어갔다.군 관계자는 "눈이 내렸다고 해도 낙엽층 아래 잔열이 남아 있을 수 있다"며 "당분간 예찰 활동을 강화하고 재발화 가능성에 철저히 대비하겠다"고 말했다.