황경아 예비후보 "광주 남구 교통·주차 대전환 시작할 것"

큰사진보기 ▲황경아 광주광역시 남구청장 예비후보. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

황경아 광주광역시 남구청장 예비후보가 24일 "단속 행정을 끝내고, 도시 구조를 바꾸는 교통·주차 대전환을 시작하겠다"고 밝혔다.황 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "우선 봉선·진월 상권을 대상으로 '상권 교통 순환구조 재설계'에 나서겠다"며 이같이 말했다.황 예비후보는 "광주 남구의 교통은 이미 한계에 도달했다. 봉선·진월 상권은 저녁이면 차량이 엉키고, 백운로터리는 출퇴근 시간마다 정체가 반복된다"며 "주택가 골목은 주차 전쟁터가 됐고 주민 간 갈등은 일상이 됐다"고 지적했다.이어 "남구는 여전히 '단속 강화'와 '검토 중'이라는 말만 반복하고 있다"며 "수년간 반복된 민원에도 근본적 대책은 없었다"고 비판했다.주택가 골목주차 문제를 해결하기 위해 민간 주차장 시간대 개방을 제도화하고 실시간 주차 정보 시스템을 도입해 운전자가 빈자리를 찾아 헤매는 구조를 개선하고, 상권 외곽 주차 후 이동하는 순환형 교통 모델을 도입하겠다는 구상을 밝혔다.'골목주차 제로화 프로젝트'도 제시했다.소규모 블록형 공영주차장을 단계적으로 확충하고, 공유주차 플랫폼을 도입해 낮과 밤 시간대 수요를 분산시키며, 재건축·재개발 시 주차 기준을 현실에 맞게 강화하겠다는 내용이다.특히 AI 기반 주차 유도 시스템을 도입해 단속 중심이 아닌 사전 안내 중심으로 행정을 전환하겠다고 강조했다.백운로터리 상습 정체 문제에 대해서는 "교통전문가 중심 TF를 구성해 차로 체계 전면 재설계, 신호 운영 방식 혁신, 보행자 동선 완전 분리 방안을 마련하고, 광주시와 협력해 입체화 가능성까지 포함한 중장기 로드맵을 수립하겠다"고 약속했다.황 예비후보는 "남구의 길이 막힌 이유는 차가 많아서가 아니라, 혁신적인 교통행정을 설계하지 않았기 때문"이라며 "예산을 재배치하고, 민간과 협력하고, 도시 구조를 재설계해 출퇴근 시간이 달라지고, 골목이 안전해지고, 상권이 살아나는 변화를 증명하겠다"고 말했다.광주 남구의회 3선 의원인 황 예비후보는 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장(현), 광주광역시 남구의회의장(전), 더불어민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡아 광주와 남구 발전을 위해 노력했다는 평가를 받는다.