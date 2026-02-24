충남 민주진보교육감 추진위, 5명의 교육감 후보에 '정책질의 '

큰사진보기 ▲지난 5일 충남 민주진보교육감 추진위원회가 충남도청 프레스센터에서 출범 기자회견을 열고 있다. ⓒ 충남민주진보교육감추진위 관련사진보기

학부모와 학생, 노동자 등으로 구성된 충남도민들이 오는 6월 3일 예정된 19대 충남교육감 선거에 나서는 교육감후보들에 대한 검증에 나섰다.충남 민주·진보 교육감 추진위원회(교육감추진위)는 24일 "지난 23일 선거관리위원회에 등록(2월23일 기준)한 이병도, 명노희, 이병학, 한상경, 김영춘 등 예비후보 5명에게 정책 질의서를 보냈다"고 밝혔다.5대 분야 총 44개의 질의가 담긴 정책 질의서에는 ▲ 교육 공공성과 교사 기본권 ▲ 학부모 참여와 교육복지, 학교자치 ▲ 학생 인권과 민주시민교육 ▲ 학교 비정규직 노동자의 노동권 강화 ▲ 생태·기후위기 대응과 공동체·마을교육 등에 대한 교육감 후보들의 입장을 묻는 질문이 담겼다.구체적으로는 '입시경쟁 폐지 및 대학 평준화', '유치원에서 대학까지 무상교육 실현에 대한 찬성과 반대 여부', '청소년 성착취 범죄 근절을 위해 성평등 원칙에 입각한 피해자 보호 조치' 등에 대한 찬성과 반대 의사를 확인하는 질문도 담겼다.교육감추진위는 "오는 3월 10일 대표자회의를 열고 정책검증단의 검토 의견을 바탕으로 민주진보 교육감 후보를 선정할 계획"이라며 "확정된 민주진보 교육감 후보는 3월 17일 기자회견을 통해 발표된다"고 밝혔다.전국민주노동조합총연맹 세종충남본부와 충남시민사회단체연대회의, 평등교육실현을 위한 아산학부모회 등 12개 단체와 연대체로 구성된 교육감추진위는 지난 2월5일 결성됐다.