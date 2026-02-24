함박눈 내리는 홍성... "비닐하우스 등 취약 시설물 붕괴 주의"

큰사진보기 ▲충남 서해안에 대설특보가 발효된 가운데, 홍성군 전역에 많은 눈이 내리고 있다. 24일 오전 10시부터 내리기 시작한 눈은 정오를 지나면서 함박눈으로 변했다. ⓒ 이용록 SNS 갈무리 관련사진보기

충남 서해안에 대설특보가 발효된 가운데, 홍성군 전역에 많은 눈이 내리고 있다.24일 오전 10시부터 내리기 시작한 눈은 정오를 지나면서 함박눈으로 변했다.기상청 발표에 따르면 24일, 강원남부내륙·산지와 충청권, 전북 북부, 경북 북부 내륙을 중심으로 시간당 1~3cm의 많은 눈이 내리고 있다.그러면서 공주, 논산, 금산, 부여, 청양, 보령, 서천, 계룡 등에는 대설주의보가 발효됐다.24일 정오 기준, 광천읍에는 5.7cm 눈이 내려 홍성에서 가장 많은 적설량을 기록하는 등 평균 3cm의 눈이 내렸다. 앞으로도 많은 눈이 예보되어 있어 홍성 지역도 대설특보가 내려질 가능성이 있다.특히 이날 내리는 눈은 물을 많이 머금고 있는 습설로 미끄럽고 무거워 미끄럼 사고가 우려된다. 오전부터 많은 눈이 내리면서 홍성군에서는 1단계 비상근무와 도로변 제설 작업을 시행 중이다.홍성군은 이날 정오 안전안내문자를 통해 "홍성군 전역에 많은 눈이 내리고 있다"면서 "비닐하우스 등 취약 시설물 붕괴 차량운행 시 절대 감속·안전거리 확보 보행 시 미끄럼 주의 등 안전에 유의 해줄 것"을 당부했다.한편, 오후 1시 기상청은 기상 속보를 통해 전국 대부분 지역(서울·인천·경기 북부 제외)에 비 또는 눈이 내리며, 24일 늦은 밤에 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전북은 대부분 그칠 것으로 전망했다.