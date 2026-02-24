허태정 "TK는 찬성하면서 이중적" 충남·대전 통합 훼방 놓는 국힘 꿍꿍이는?

큰사진보기 ▲허태정 전 대전시장은 24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

허태정 전 대전시장이 최근 좌초 위기에 처한 대전·충남 행정 통합과 관련해 국민의힘의 태도를 강하게 비판하며, 이번 통합이 지역 소멸을 막고 국가 경쟁력을 확보할 '골든타임'임을 강조했다.24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 허 전 시장은 "수도권 일극 체제를 극복하기 위해 내가 대전시장 시절부터 제안했던 광역 메가시티 구상이 현재 중대한 기로에 서 있다"며 입을 열었다. 그는 특히 국민의힘 소속 지자체장들이 주도해온 통합 논의가 최근 세법 개정 등 무리한 자율권 요구로 인해 공전하고 있는 상황을 두고 "통합을 하지 않으려는 어기장에 가깝다"고 직격했다.허 전 시장은 국민의힘이 양도세 100%, 법인세 50% 이양 등 현실적으로 즉각 실현하기 어려운 조건을 고집하는 것에 대해 "지방 재정 자주권 확보는 중요하지만, 이를 빌미로 통합 자체를 무산시키는 것은 시민에 대한 배신"이라고 지적했다. 또한 "대구·경북 통합에는 찬성하면서 대전·충남에서는 발을 빼는 모습은 이중적이고 모순적"이라며, 정치적 유불리가 아닌 지역 발전을 우선시해야 한다고 덧붙였다.일부에서 제기되는 주민 투표 필요성에 대해서도 허 전 시장은 경계의 목소리를 냈다. 그는 "시민의 의견 수렴은 당연하지만, 물리적·시간적 한계가 명확한 상황에서 주민 투표를 주장하는 것은 사실상 통합을 무산시키려는 속내"라고 분석했다. 이미 시·도 의회의 의결을 거친 상황에서 이제 와서 절차를 문제 삼는 것은 정치적 일관성이 결여된 처사라는 주장이다.허 전 시장은 대전·충남 통합의 당위성으로 '500만 규모의 경제권 형성'을 꼽았다. 대전의 첨단 기술과 인력이 충남의 산업 기반과 결합해 선순환 구조를 만들 때만 수도권에 대응하는 경쟁력을 가질 수 있다는 것이다. 그는 "국가가 4년간 20조 원이라는 파격적인 재정 지원을 약속한 이번 기회를 놓치면 충청권은 영원히 변방에 머물 것"이라고 경고했다.다가오는 지방 선거와 관련해서는 "이재명 정부가 추진하는 지방 분권과 혁신 성장 전략을 함께 실행할 수 있는 세력이 중심에 서야 한다"며 단순히 통합을 선언하는 데 그치지 않고 실질적인 성과로 이끌 수 있는 인물의 필요성을 역설했다. 마지막으로 허 전 시장은 "대전·충남 통합은 국가 대개조 사업의 일환"이라며 반드시 통합을 이뤄내 지역 균형 발전의 토대를 만들겠다는 의지를 밝혔다.진행 : 박정호분장 : 정미선구성 : 이미지, 최승혜편집 : 강보현스튜디오 제작 및 연출 : 김윤상