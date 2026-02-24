민주주의와 인공지능을 연결하는 다리는 교육이다

큰사진보기 ▲대한상공회의소 입구 옆에 있는 오마이포럼 안내판 ⓒ 김재욱 관련사진보기

김민석 국무총리가 던진 물음은 포럼 전체를 꿰뚫는 질문이 되었다. 인공지능 기술이 발전하는 속도를 지금 우리 사회가, 시민이, 정부가 감당할 수 있을까? 이 엄청나고 누구도 피할 수 없는 변화를 극소수의 일부 CEO와 개발자가 결정하게 놔두는 것은 옳을까? 우리는 무엇을 해야 하고, 교육은 어떻게 바뀌어야 하는가?

큰사진보기 ▲포럼 주제와 참석자를 한 눈에 볼 수 있는 안내장 ⓒ 김재욱 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲참석자에게 주는 도시락. 샐러드와 연어 스테이크를 먼저 먹고 밥과 불고기로 마무리. ⓒ 김재욱 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김재욱의 브런치에도 실립니다.