"언젠가 누군가에게, 내가 먼저 손을 내밀 수 있기를"

빛의 기록 릴레이 인터뷰 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤부터, 파면 선고에 이르기까지 이어진 123일. 이 시간은 거대한 정치적 사건의 연속이었지만, 동시에 개개인의 일상과 감정, 선택이 겹겹이 쌓인 시간이기도 했습니다. 누군가는 광장에 섰고, 누군가는 망설였으며, 또 누군가는 온라인에서 서로의 안부를 확인하며 하루를 버텼습니다. 그렇게 지나온 시간 속에서 시민들은 각자의 방식으로 기록으로 남기고 기억하고 있습니다.



이 연재는 '빛의 기록'(https://archives.bisang1203.net/) 사이트에 기록을 남기고, 연말∙연초 모임 이벤트로 진행한 '빛의 모임'에 참여한 시민들의 이야기를 릴레이 인터뷰로 전합니다. 기록으로 남겨진 문장과 사진, 그리고 모임에서 오간 대화를 따라가며, 한 사람 한 사람의 123일이 어떻게 민주주의의 기억으로 이어졌는지를 들여다봅니다. 광장에 나선 경험뿐 아니라 쉽게 발걸음을 떼지 못했던 망설임과 두려움, 아이를 데리고 나설지 고민했던 순간들, 그리고 다시 일상으로 돌아온 뒤 마음에 남은 감정과 바람까지. 사건의 이면에 놓인 개인의 시간을 조명합니다.



총 6회에 걸쳐 이어질 이 릴레이 인터뷰는 '빛의 기록'으로 남겨진 시민의 목소리를 차례로 소개합니다. 이 이야기들이 모여, 우리가 함께 건너온 시간을 다시 바라보고 새로운 사회로 향하는 다음 질문으로 나아가는 작은 빛이 되기를 바랍니다.

- 자기소개 부탁드립니다.

- 계엄 당일의 기억을 이야기 해주세요.

- 빛의 광장에 참여하신 계기가 궁금합니다. 이전에도 광장에 나간 경험이 있나요?

- 인천에 거주하신다고 했는데, 집회에 참석하기가 멀거나 힘들진 않았나요?

- 빛의 기록에 친구들과의 크리스마스 모임이 남태령으로 이어졌다고 써주셨는데.

큰사진보기 ▲유지연 님이 크리스마스 모임에서 친구들과 먹은 케이크 ⓒ 유지연 관련사진보기

- (유지연 님은 빛의 모임 후기에 '다양한 어려움과 고난을 만나도 그때를 떠올리면서 이겨낼 수 있을 것 같다'고 썼다.) 지금까지의 일상에서 힘든 일이 생겼을 때 그때의 기억이 도움이 된 경험이 있었나요?

큰사진보기 ▲유지연 님이 집회 참여 때마다 받았던 추모와 연대의 리본들 ⓒ 유지연 관련사진보기

- 1년 전에 광장에 나가기를 망설이고 있었을 누군가에게 해주고 싶은 말이 있을까요?

'빛의 모임' 릴레이 인터뷰의 네 번째 주인공은 유지연 님입니다. 이번 '빛의 혁명'이 유지연 님에게는 광장에 직접 참여한 첫 경험이었습니다. 이전에는 광장을 그저 무심히 지나치곤 했지만, 과거의 기억이 용기가 되었고 "한 사람이라도 더 목소리를 내야 한다"는 마음으로 빛의 광장에 나서게 되었습니다.매년 친구들과 이어오던 크리스마스 모임은 어느새 집회 뒤풀이가 되었고, 케이크를 나눠 먹던 친구들과의 시간은 다음 날 새벽 집회 참여로 자연스레 이어졌습니다. 광장이 일상이 된 그날들의 이야기를 유지연 님에게 들어봤습니다."저는 인천에 거주하는 미혼 1인 가구 유지연이라고 합니다. 사무직으로 근무하고 있고 만으로 31세가 됐습니다. 평범한 사무직으로 근무하던 제가 친구들하고 탄핵 집회를 다니면서 여러 가지 경험을 했던 것들이 기억에 남아서 '빛의 모임' 기록 남기기에 참여하게 되었습니다.""집에 TV가 없었어서 방송은 보지 못했고 카톡으로 친구들한테 연락을 받았어요. SNS에도 알림이 계속 뜨더라고요. 그래서 인터넷 포털 사이트 기사로 먼저 접했고, 친구들 연락 온 거 확인하고 '이게 무슨 일이지' 하면서 인터넷 검색이나 이런 것들을 좀 했던 걸로 기억해요. 그리고 본가에 있는 가족들한테 전화해서 '뉴스 봤냐', '이게 무슨 일이냐', '우리는 어떻게 되는 거냐' 하면서 대화를 나눴어요. 저는 아무래도 1인 가구로 혼자 살다 보니까 '계엄으로 인해서 우리에게 갑자기 무슨 일이 생기면 앞으로 어디서 만나야 되지? 무슨 일이 생겼을 때 어떻게 연락을 해야 되지?' 이런 얘기를 많이 꺼냈던 것으로 기억합니다.""아니요. 이전에 집회에 참여하거나 광장에 나간 경험은 전혀 없었어요. 박근혜 대통령 탄핵 집회가 있었을 때에도 20대 초반 성인이었어요. 당시에도 탄핵 집회 근처를 지나가 본 적은 있는데 그때는 '내가 참여해서 행동을 해야 겠다'는 생각보다 '저렇게 사람들이 모여서 하는구나', '나랑은 무관한 일이 아닌가' 하는 생각이 조금 더 강했던 것 같아요. 정치적으로 일어나는 일에 대해 제가 관여를 할 수 있다는 생각을 잘 하지 못했던 시기였어요.이번에 빛의 광장에 참여하게 된 건 집회에 참여하는 친구들을 보면서였어요. 친구들이 12월 여의도 집회부터 나가더라고요. 친구들이 밖에서 저렇게 고생하는데 현실에서는 계엄 해제 이후로 내란 청산이나 책임자 파면 같은 일이 지지부진하게 진행되는 걸 보면서 답답함을 많이 느꼈어요. 21세기 대한민국에서 일어나서도 안 되고 일어날 수도 없는 일이 벌어졌는데 일상은 아무렇지 않은 듯 평화롭게 흘러가는 데에서 괴리감도 느꼈고요.그러면서 '아, 사람들이 더 많이 모여야 하고 한 사람이라도 더 나가서 도움을 줘야겠구나' 생각했어요. 친구의 친구가 시민운동 활동가였는데 (이 친구도 이제 어엿한 제 친구입니다. 이것도 광장의 순기능 같습니다. 친구가 늘어나는 거요.), 민주주의를 지키기 위해선 한 명의 시민이라도 더 모여서 소리를 내는 게 중요하다고 이야기 해주었어요. 그리고 친구들도 광장에 있었고요. 그게 저에게는 큰 용기가 되었습니다.이미 많은 사람들이 나가서 집회를 하고 있었지만, 반대 세력의 집회도 많이 열리고 결집하는 걸 보면서 저도 나가서 이야기를 하고 조금이라도 제 의사를 나타내야겠다고 생각했어요. 그렇게 평일에는 인천에서 열리는 집회에 참석하고, 주말에는 광화문 집회에 거의 매주, 열심히 출석했습니다.""사실 힘들기는 했는데 그래도 인천은 수도권이잖아요. 지하철로도 충분히 왔다 갔다 할 수 있는 거리고. 지방에서 올라오시는 분들보다는 내가 상황이 조금이라도 낫다는 생각을 많이 했어요. 계속 일을 하는 중이었지만 그래도 1인 가구라서 오히려 스케줄을 조절하기가 좀 더 수월하기도 했고요. 지방에서 오신 분들이 밤샘 집회를 하는 모습을 보면서 '저분들이 낮에 쉬시려면 나라도 가서 교대를 해 줘야지' 생각을 했고, '다 같이 고생하니까 조금이라도 좀 도움이 돼야겠다'는 생각으로 힘을 내서 집회에 갔습니다.""친구들하고 원래 매년 크리스마스 때쯤 모여가지고 연말을 마무리하면서 맛있는 거 먹고 나누는 시간을 보냈어요. 2024년에도 계엄이 터지기 전부터 '우리 올해 크리스마스엔 뭘 하자'고 정해놨던 것들이 있었고요. 근데 계엄이 터지고 나서 저도 친구들도 집회를 나가기 시작하면서 원래의 연말 모임이 집회 뒷풀이가 됐죠.끝나고 모여서 평소처럼 케이크도 먹고 모임을 가지고 있었는데, 집회를 통해 생긴 연결망으로 남태령에 농민 분들이 묶여 있다는 소식을 듣게 됐어요. 사람들이 가서 지키고는 있지만 농민 분들과 함께 남태령에 갇혀 있는 모습을 유튜브로 보게 된 거죠. 모임에서 밥을 먹으면서도 '저게 만약 끝나지 않으면 어떡하나', '새벽에 무슨 문제가 생기면 어떡하나' 걱정하는 대화가 오갔어요. 특히 경찰 병력들이 진을 치고 있는 걸 보고 사람들이 위험할 수도 있겠다는 생각이 들었어요.밤새 유튜브를 켜 놓고 있다가 안 되겠어서 새벽 일찍 친구들과 다시 남태령으로 넘어갔어요. 사실 전날 집회를 나가고 잠깐 쉬었다가 다시 남태령으로 가는 거여서 친구들도 힘들긴 했을텐데 아무도 내색하지 않았어요. 다들 '우리 지금 저기 가야겠다'고 이야기 했습니다. 그렇게 남태령에 도착하니까 자꾸 핫팩이랑 음식 같은 것들을 나눠주시더라고요. 사실 고생할 걸 각오했었는데, 우리가 혼자가 아니고, 같은 생각을 하는 사람들이 이렇게 많다는 게 느껴져서 힘이 되는 시간이었습니다.""이번에 집회에 처음으로 직접 참여하면서 모임이나 시민단체들에 대해서도 알게 됐어요. 대표적으로 기억에 남는 건 민주노총이나 팔레스타인을 위한 연대, 여성단체들인데요. 이전까지는 직접 눈으로 보거나 이들이 저에게 뭔가를 해준다는 느낌은 없이 들어만 본 정도였어요. 그런데 집회에서 이들을 마주치고 서명도 같이 나누고 하면서, 실제 당사자분들이나 더 나은 세상과 평등한 권리를 위해서 싸우는 사람들의 이야기를 들을 수 있었어요. 그 전에는 무심하게 지나쳤을 법한 것들을 다시 한 번 돌아보게 됐고 내가 도움이 될 수 있는 부분은 어떤 것이 있을까 생각을 하게 됐습니다. 그리고 '내가 취약한 상황에 놓이게 되면 이 사람들에게 내가 도움을 받을 수 있겠구나' 하는 믿음이 생겼어요.뉴스나 SNS 플랫폼에서는 항상 결론만 이야기 되고 자극적인 것들이 주목을 받잖아요. 각자가 살아남기 바쁜 사회이기도 하고. 저도 저만 바라보고 제가 맞닥뜨린 힘듦에만 집중을 했던 것 같아요. 집회 현장에서의 경험은 많은 사람이, 단체가 좋은 대한민국을 위해서 함께 노력하고 있다는 걸 생생하게 느낄 수 있던 기회였어요. 민주주의 사회에서 나는 작은 한 사람일 수 있지만 다른 사람들과 연대를 맺고 함께 살아갈 수 있다는 걸 알게 됐어요.""그분들이 광장에 안 나왔어도 저는 괜찮다고 생각을 해요. 저만해도 박근혜 탄핵 집회에는 참여하지 않았으니까요. 낯선 상황에서 망설이는 건 어쩌면 당연한 일일 거예요. 다만 제가 이번에 윤석열 탄핵 집회에 나갈 수 있었던 것은 그 전에 사람들이 힘을 모아서 (박근혜 탄핵과 같은) 무언가를 이뤄내고 결과를 얻어낸 것을 봤기 때문이라고도 생각해요. '지금이라도 힘을 보태면 좋은 결과를 얻을 수 있는 게 아닐까?' 하는 생각이 용기가 되기도 했거든요.이런 순간이 다시 오면 안 되겠지만, 언젠가 기회가 됐을 때 서로가 용기내서 서로를 돕고 성취를 이뤄내는 모습을 지켜본 경험이라도 있다면 그 사람들도 용기를 가질 수 있을 거라고 생각해요. 망설였던 사람들도 사회에 나가서 활동을 하고 목소리에 힘을 보태는 경험을 할 수 있을 거라고요. 그러니까 만약에라도 죄책감을 느끼거나 '난 하지 못했다'고 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 언젠가, 누군가 도움이 필요할 때 내가 손을 내밀 수 있는 사람이 될 수도 있겠다는 생각만으로도 충분하다고 생각합니다."