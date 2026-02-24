이 대통령 "국무위원들, 공무원의 문책 두려움 덜어줘라"

"국무위원 포함해 공직자들. 일이 너무 많아져서 힘들다고 한다. 실제 힘들거다. 점점 더 힘들어지겠죠. 물리적으로 너무 힘든 상황이 되면 인력도 보강할 필요도 있다. 너무 그런 것에 인색하게 할 필요 없다. 그런데 정말로 중요한 건 공무원이 힘들면 국민은 편하다. 조금만 더 힘들어도 잘 견뎌 내주시면 좋겠다."
이재명 대통령이 24일 국무회의에서 "얼마 전 청와대 업무량이 역대 최고 수준이란 기사가 있었는데 부처 상황도 마찬가지일 것 같다. 국정 책임자로서 한편으로는 미안하고 고맙기도 하다"라며 한 말이다(관련 기사 : 이 대통령의 '공무원 활용법'...성남시장·경기도지사 시절 사례들 https://omn.kr/2h3ud
).
이 대통령은 "일부에선 '워라밸이 얼마나 중요한데 공무원들도 가정이 있지 않냐'고 하는데 그 말도 일리가 있다"고 했다. 하지만 "한편으로 보면 우리 공직자, 특히 고위공직자들의 손에 국가의 운명이 달려 있다. 워라밸도 좋긴 하지만 지금은 위기 비상 상황이라 모든 시간을 갈아 넣어도 부족할 정도"라며 "잠시 어렵더라도 잘 견뎌 내주시길 부탁드린다"고 부탁했다.
대신 이 대통령은 이날 국무회의에 참석한 각 부·처·청의 최고책임자들의 역할을 더 강조했다. 일선 공무원들이 문책을 두려워 하지 않고 적극적으로 행정에 임하도록, 관행에 따라 무심히 지나쳤거나 가려졌던 잘못된 점들을 깨닫고 고칠 수 있도록 각 부·처·청의 책임자들이 움직여야 한다는 주문이었다. 또한 자신이 성남시장·경기지사 당시 그를 위해 썼던 일부 방안들도 소개했다.
"자기가 확고히 책임 진다는 것, 하급자에게 보여줘야"
이 대통령이 가장 먼저 짚은 건, '장관이 책임진다는 걸 명확히 보여주라'였다. "공직자들에게 문책의 두려움이 업무의 제약으로 작용하고 있기 때문에 이걸 좀 덜어줘야 한다"는 설명도 덧붙였다.
이 대통령은 "일을 열심히 하면 나중에 감사, 수사 당해서 비난 받고 그래서 법에 주어진 일, 관행적으로 해오던 일 외에는 잘 안 하려는 풍토가 생겼다"라며 "제도 개선 등으로 적극적으로 열심히 일하는 공직자들이 존중받는 나라를 만들려고 노력하겠지만 특히 국무위원들께서 신경써줘야 될 부분"이라고 지적했다.
이 대통령은 "책임이 클수록 그 책임을 확고하게 (장관인) 자기가 지겠다는 걸 하급자들에게 보여줘야 한다"면서 "개인적인 경험"을 토대로 한 구체적인 방법도 제시했다. 정책 관련 기안을 작성할 때 최종안을 만들어오는 경향이 있는데 나중에 문제되지 않을까 눈치를 보니, 최고책임자가 지시할 수 있는 '지시사항안' 또는 선택 가능한 '복수안'으로 기안을 제출하도록 하라는 것.
이 대통령은 "그러면 실무자는 책임이 없으니까 좀 마음이 편할 것"이라며 "이러한 방식을 통해서 공직자들이 적극적이고 책임 있는 행정을 유도해주시면 좋겠다"고 했다.
그 다음으로는 "(국무위원들이) 내부에서 굳어진 잘못된 사안들을 좀 더 능동적이고 적극적으로 찾아내 달라"고 주문했다.
이에 대해 이 대통령은 "바른 시각이 필요하다. 똑같은 사안을 보고도 이 사람은 문제를 느끼는데 저 사람은 못 느끼는 경우가 많다. 일상적으로 해오던 사람들은 그게 뭐가 문제인지 인식하기 어렵다"며 "그래서 장관, 처장, 청장 이런 분들이 새롭게 가면 새로운 시각으로 사물을 볼 수 있다"고 지적했다.
이어 "개혁적인 마인드, 능동적인 사고, 적극적인 행동 이런 게 정말 중요하다"라며 "끊임없이 대화, 토론을 통해서 시각도 교정해 줘야 된다"고 강조했다.
"임대료 대신 상가 관리비 올리는 부조리, 사소해보이지만 수백만 연관돼"
마지막으로 당부한 건 '정책 홍보'와 '부조리 발굴'이었다.
이 대통령은 "앞으로 국무회의 방향을 좀 바꾸면 좋겠다"며 "각 부처에서도 행정과정을 잘 공개하고 있겠지만, 이런 기회에 각 부처에서 하고 있는 일들 중 자랑하거나 보여드려야 할 일들을. 가끔씩은 의미 있는 것들은 (국무회의에서) 제시하는 것도 좋을 것 같다"고 했다.
참고로 이 대통령은 성남시장 재임 때도 "시정 홍보는 공무원의 의무"라며 "행사든, 정책이든, 결과든 시민에게 보고를 잘해야 한다"고 강조한 바 있다. 경기지사 재임 땐 주요 도정현안 및 정책 등을 논의하는 확대간부회의를 지금의 국무회의처럼 SNS로 생중계한 바 있다.
사소한 일상생활 속 부조리도 각 부처에서 찾아내달라고 주문했다. 임대료를 올리는 대신 관리비로 바가지를 씌우는 경우를 예로 들었다.
이와 관련 이 대통령은 "소위 집합건물 또는 상가에서 임대료 (인상에) 제한이 있다 보니깐 관리비를 올리는 경우도 있다고 한다"면서 "심지어 관리비 내역도 안 보여준다. 이건 은폐돼 있지만 사실 범죄행위에 가깝다"고 지적했다.
이어 "사소해 보이지만, 이 문제에 이해관계가 있는 사람이 전국적으론 수백만이 될 가능성이 있다"라며 "이런 게 다 부조리다. 이런 것들을 찾아내서 정리해 주시면 좋겠다. 필요하면 제도 개혁도 하고"라고 덧붙였다.