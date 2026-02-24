박철호, 광주시의원 출사표 "검증된 남구 해결사"

큰사진보기 ▲박철호 광주광역시 남구 제1선거구 광주시의원 예비후보(정진욱 국회의원 정무특보). ⓒ 박철호 예비후보 측 관련사진보기

박철호 광주광역시 남구 제1선거구 광주시의원 예비후보(정진욱 국회의원 정무특보)가 24일 "그동안 쌓아온 중앙정부와 광주시정 네트워크를 적극 활용해 남구의 숙원사업을 단계적으로 해결해 나가겠다"고 밝혔다.박 예비후보는 이날 보도자료를 내고 "남구는 지금 말 잘하는 정치인이 아니라 실질적으로 예산을 확보하고 사업을 완성해 낼 수 있는 '검증된 해결사'가 필요하다"며 이같이 말했다.박 예비후보는 광주 남구청 보좌관, 광주시 정무특보, 장병완 국회의원 보좌관, 정진욱 국회의원 정무특보를 비롯해 다년간의 언론 생활까지 기초·광역·국회 등을 두루 경험한 정책·행정 전문가로 평가받고 있다.특히 중앙과 지방을 연결하는 실무 경험을 바탕으로 굵직하고 해묵은 지역 현안을 해결해 온 점이 강점으로 평가되고 있다.박 예비후보는 "정치는 주장만으로 완성되지 않는다. 정확한 정책 설계와 치밀한 예산 구조 이해하고 이를 확보할 수 있는 네트워크를 가지고 있어야 지역 발전을 견인할 수 있다"며 "행정통합에 부쳐 현장을 알고, 행정을 알고, 국회를 아는 사람이 결과를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.이어 "광역의원으로서 시정 견제와 감시 기능을 강화하는 동시에, 남구 발전을 위한 전략적 예산 확보에 주력하겠다"며 "주민 한 분 한 분의 목소리를 정책으로 연결하는 현장 중심의 의정활동을 펼치겠다"고 강조했다.그러면서 "봉선·주월·월산 일대의 노후 기반시설 정비, 교통·주차난 해소, 생활 SOC 확충 등 주민 삶과 직결된 문제를 해결하는 데 모든 역량을 집중하겠다"며 "월산동 행정복지센터 신축, 월산지역 우·오수 분리사업을 조속히 마무리해 '냄새 걱정 없는 월산권역'을 만들겠다"고 말했다.박 예비후보는 앞으로 주민 간담회와 생활현장 방문을 이어가며 구체적인 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.