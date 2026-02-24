특검, 이준수 징역 1년 6개월 구형... "김건희와 도이치 주가조작 공모"

큰사진보기 ▲2025년 12월 8일 유튜브 방송 '주기자 라이브'에서 2015년 5월 김건희씨와 도이치모터스 주가조작 공범으로 지목된 이준수씨의 카카오톡 대화 내용이 공개됐다. ⓒ 주기자 라이브 관련사진보기

"(이씨가) 권오수, 김건희 등과 순차 공모해 2012년 9월 11부터 2012년 10월 22일까지 시세조종 세력을 이용해 도이치모터스 주식 매매 시세를 안정, 고정시킬 목적으로 68회에 달하는 이상매매주문 등 시세조종 주문을 제출해 1300만 원 상당의 부당이득을 취득했다. (중략) 이미 대법원에서 확정된 공범들의 범죄사실에 의하면, 권오수와 이종호 등이 지휘하는 컨트롤 타워 아래 다수의 계좌가 동원되어 2년 넘게 시세조종이 이뤄졌고 권오수, 김건희 등의 시세조종 가담으로 도이치모터스 주가는 비정상적으로 상승하거나 방어에 성공했고, 그 과정에서 유인된 다수의 투자자가 상당한 손해를 입었다."

김건희특검(특별검사 민중기)이 도이치모터스 주가조작 사건의 핵심 인물 이준수씨에 대해 징역 1년 6개월을 구형했다.24일 오전 10시 서울중앙지방법원 형사합의34부(재판장 한성진 부장판사) 심리로 열린 이준수씨 자본시장법 위반 사건 1차 공판 겸 결심공판에서, 김건희 특검은 "통정·가장매매 등 교묘한 수법을 동원해 부당이득을 취하고 자본시장의 근간을 뒤흔들고 시장경제의 중추인 증권시장의 거래 질서를 심각하게 훼손한 중대 범행을 저질렀다"고 지적했다.이씨는 도이치모터스 주가조작 시점 이후에도 김건희씨와 휴대전화로 문자메시지를 주고 받는 등 친밀한 관계가 드러나 주목을 받았던 인물이다. 특검의 구형 전 최종 의견에서도 김씨 이름이 두 번 등장했다.특검은 또 "피고인은 과거에도 동종 범죄로 두 차례나 처벌받은 전력이 있음에도 또다시 유사 범행을 반복했다"며 "수사 과정에서 차명폰을 사용하며 서울, 천안, 충주 등 전국 각지로 장기간 도주 행각을 벌여 국가 수사력을 낭비시킨 점도 양형에 엄중히 반영돼야 한다"고 지적했다. 그러면서 징역 1년 6개월과 벌금 4000만 원을 구형했다. 특검은 이씨가 시세조종으로 얻은 것으로 추정한 부당이득액 1310만 670원 또한 전액 추징해달라고 재판부에 요청했다.이씨 변호인은 "2012년 김기현으로부터 도이치모터스 주식 편취를 위해 주식 수급을 약정하고, 일부를 속이고 보유한 도이치모터스 주식을 좋은 가격으로 팔기 위해 독자적으로 시세를 조종한 혐의 자체는 인정하고 반성한다"고 했다. 다만 "공소사실과 마찬가지로 피고인이 (주가조작 세력들과) 공모한 건 아니"라며 "주가조작 범행 공소시효 만료 여부를 검토해달라"고 요청했다.수감 중인 이씨 역시 최후진술을 남겼다. 그는 "다시는 이 자리에 서지 않겠다고 다짐했는데 또 이 자리에 서게 됐다. 어떤 결정이 내려지더라도 제 잘못된 행동으로 벌어진 일인 만큼 겸허히 받아들이겠다"고 말했다.이날, 1차 공판 겸 결심공판이 열리게 된 건 이씨 쪽이 지난달 21일 공판준비기일에서 특검이 제시한 증거에 모두 동의하고 피고인 신문 절차를 생략하기로 했기 때문이다. 판결 선고는 오는 3월 25일 오전 10시 진행된다.