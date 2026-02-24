장동혁 '입틀막 의총' 비판에 "점심까지 미루면서 했는데..."

장동혁 국민의힘 대표가 윤석열씨에게 무기징역을 선고한 1심 판결에 사실상 불복하고 윤씨 비호에 나서는 등 '절윤'(윤석열 절연)을 거부한 후 처음으로 열린 의원총회를 놓고 당내에선 '입틀막 의총'이었다는 비판이 이어지고 있다. 당 지도부가 의도적으로 당명 개정과 행정 통합 사안 보고로 시간을 끌어 장 대표 입장에 대한 평가와 당 노선에 대한 자유로운 토론을 막았다는 것이다.
이런 당 지도부의 행태를 '독재'에 빗대 비판하는 목소리도 제기되는 등 당 내홍이 점점 깊어지고 있다. (관련기사: '절윤 거부'에 국힘 의총 충돌... "윤석열 순장조냐"·"전쟁 중 장수 못 바꿔"https://omn.kr/2h4ni)
.
조경태 "당 지도부, 헌법기관인 의원들 무시"
6선인 조경태 국민의힘 의원은 24일 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "(전날 의총은) 안 하는 게 나은 의총"이었다며 "당 지도부가 헌법기관인 의원들을 무시했다"라고 주장했다.
그는 "어제 제가 '윤석열과 절연해야 한다'라고 하니까 당 지도부는 '행정 통합에 대해서 얘기하라'는 식으로 제 발언을 제지하려 했다. 6선 의원인 저한테 그런 정도로 압력을 넣으면 초재선 의원들이 과연 발언할 수 있겠나?"라고 지적했다.
이어 "언론이나 국민께서는 내란수괴 (혐의)로 무기징역을 선고받은 윤석열과 절연을 할지 안 할지가 초미의 관심사였다"면서 지도부가 당명 개정과 행정 통합 위주로 의총을 진행한 것에 대해 "그 주제(절윤)에서 의도적으로 벗어나려고 했던 것"이라고 비판했다.
그러면서 조 의원은 장동혁 지도부의 행태를 '독재'에 빗댔다. 그는 "국민의힘 지도부에서 민주주의를 이야기하고 독재를 막아야 된다고 이야기하는데 본인들이 하는 행태는 심하면 심하지 덜하지는 않는다"라고 꼬집었다.
전날 의총에서 장 대표가 "국민의힘 지지층 75%는 '윤석열과 함께해야 한다'는 자신의 입장을 지지한다"라는 취지로 발언했다는 내용을 진행자가 언급하자 조 의원은 "국민 대다수가 윤석열과 절연하라고 하는데 절연하지 못하고 또 당내 여론조사를 핑계 댄다는 것은 그만큼 당대표로서 자질, 리더십에 한계가 있다는 것"이라고 했다.
그러면서 "장 대표가 상황 판단을 하지 못함으로써 결국 (선거에서) 지는 길로 간다면 더 이상 그 자리(대표직)에 있을 이유가 없지 않나"라며 사실상 사퇴를 요구하기도 했다.
소속 의원들 비판에 장동혁은 불쾌감
국민의힘 의원 모임인 '대안과미래' 간사를 맡고 있는 이성권 의원도 이날 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 취재진을 만나 전날 의총에 대한 실망감을 드러냈다.
이 의원은 "지난 20일 (윤석열 전 대통령의) 1심 선고에 대한 (장 대표의) 기자회견 내용은 국민과 언론이 받아들이기에 '윤어게인'으로 보이는 입장 발표였다"면서 "과연 윤어게인으로 지방선거를 치를 수 있는지 허심탄회하고 격렬한 토론이 필요했음에도 어제 의총은 그런 장이 되지 못했다"라고 말했다.
이어 "오늘 '대안과미래' 논의 결과, 총의를 모을 수 있는 (별도의) 의총을 개최할 것을 지도부에 요청한다"라며 "그 의총을 통해 지방선거를 윤어게인으로 치를 수 있는지 결론을 확실하게 낼 수 있길 바란다. (결론이 무엇이든) '대안과미래'는 그 결론에는 전적으로 따르겠다"라고 말했다.
그 역시 전날 의총에서 장 대표가 인용한 비공개 여론조사를 두고 "(장 대표가) 상당히 왜곡된, 필요한 부분만 뽑아서 해석한 부분이 있다"라고 비판했다. 그러면서 "우리가 과거에 저질렀던 것에 대한 반성 없이 과연 유권자들이 효능감을 느낄 수 있을지를 함께 봐야 한다"라고 경고했다.
장 대표는 이런 당내 비판에 불쾌감을 드러냈다. 장 대표는 이날 오전 채널A '정치시그널'에 출연해 "(어제 의총에서) 자유 발언할 시간이 조금 적었기에 그런 말씀을 하시는 거 같은데, 어제 점심시간까지도 미루면서 말씀하시려고 했던 분들은 말씀을 (모두) 했다고 생각한다"라며 '입틀막 의총'이라는 비판을 반박했다.
당내 의원들의 비판은 민심과 다르다는 취지의 주장을 내놓기도 했다. 장 대표는 "당내 다양한 의견이 있을 수 있다"라면서도 "(국민의힘 의원들은) '과거에서 벗어나자'고 얘기하면서 당 대표에게 계속 과거에 대한 답을 요구한다. (그런데) 국민은 그것보다 미래에 대해 이야기해달라고 말한다"라고 했다.
비공개 여론조사를 근거로 '절윤 거부'에 대한 비판을 차단했다는 주장 역시 반박했다. 장 대표는 "저는 여러 여론조사나 데이터, 자료, 보고서 등에서 수치를 보고 있다"면서 "그런 구체적인 데이터나 여론조사 결과 없이 말씀드리면 '저 사람은 맨날 자기 얘기만 한다'라고 또 비판이 있을 수 있잖나"라고 반문했다.
한편 국민의힘은 이날 오전 11시부터 또다시 의총을 진행하고 있다. 다만 이번 의총 역시 장 대표의 절윤 거부와 관련한 논의는 이뤄지지 않을 전망이다. 이번 의총에선 더불어민주당이 이날 오후 열리는 국회 본회의에서 처리를 예고한 '사법 3법(재판소원 도입, 법 왜곡죄 신설, 대법관 증원)'에 대한 대응을 논의한다.