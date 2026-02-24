장동혁 '입틀막 의총' 비판에 "점심까지 미루면서 했는데..."

▲국민의힘 소장파 의원 "장동혁, 윤어게인 세력과 절연하라"국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원(가운데)을 비롯한 소속 의원들이 지난 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역형을 선고받은 직후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "장동혁 지도부는 과거의 망령에 사로잡혀 있는 윤어게인 세력과 절연하라"고 촉구했다. 왼쪽은 조은희 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기