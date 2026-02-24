송영길과 계양을 교통정리 어떻게? 김남준 "당 결정 따를 것"

이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 위해 최근 사직서를 낸 김남준 전 청와대 대변인이 정청래 더불어민주당 대표를 예방하며 적극적인 출마 행보를 이어가고 있다.
계양을에서 5선을 하고 현재 출마 준비 중인 송영길 전 민주당 대표와의 당내 교통정리가 필요한 상황에 대해선 "당의 결정에 따르겠다"라고 밝혔다.
인천 다른 지역구 출마? "당 결정 따르겠다"
김 전 대변인은 24일 오전 국회 본청에서 정청래 민주당 대표를 예방한 뒤 취재진과 질의응답에서 "청와대 대변인직을 마무리하고 오늘 당으로 복귀하는 의미에서 당대표를 만나 뵀다"라며 "제 출마 의지를 말씀드렸고 당대표께선 격려의 말씀을 전해주셨다"라고 밝혔다. 이날 예방 후 당대표실을 나온 정 대표는 김 전 대변인과 악수하며 "건승을 기원한다"라고 말했다.
김 전 대변인은 최근 민주당 전당대회 돈봉투 살포 혐의 관련 무죄가 확정되고 민주당에 복당을 신청한 송영길 전 대표와의 지역구 조율에 대해선 "출마 예정자로서 제 출마 의지는 분명하게 말씀드린다"라면서도 "당에서 결정하는 대로 저는 따르겠다"라고 밝혔다. 인천 다른 지역구 출마 가능성에 대해서도 "당에서 결정하는 걸 따르겠다"라고 말했다.
김 전 대변인은 계양에 지역 연고가 없다는 지적에 대해선 "대통령이 재보궐선거에 나섰을 때 같이 계양으로 가서 선거운동을 했고 그 과정에서 국민의힘으로부터 기소를 당했을 때 제가 무죄를 받아낼 수 있도록 도와주셨던 분들이 계양 주민들"이라며 "(당시 이 대통령은) 곧바로 계양을 의원으로서의 임기가 시작됐고 제가 보좌관 생활을 처음 시작한 곳도 계양이었다"라고 말했다.
김 전 대변인은 "계양 주민분과의 인연이 분명히 있다"라며 "지금 계양 주민이기 때문에 그런 점들을 잘 봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.
김 대변인은 이 대통령의 측근 중의 측근으로 꼽힌다. 성남 지역 케이블 방송 기자로 당시 시민운동가였던 이 대통령을 처음 만난 그는 2014년 성남시청 대변인으로 발탁된 이래 지금까지 이 대통령을 지근거리에서 보좌해 왔다. 이 대통령이 대통령으로 취임한 직후엔 제1부속실장으로, 대변인으로 역할을 해 왔다(관련 기사 : '대통령 최측근' 김남준 대변인 사직... 계양을 간다
