"초기 대응 30분, 충남 예산 산불 운명 갈랐다"

큰사진보기 ▲지난 22일 새벽 충남 예산군 대술면 송석리 화재 현장. 민가 바로 뒤 야산이 불에 타고 있다. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 23일 충남 예산군 대술면 송석리 마을 회관. 출동한 소방차가 대기하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 예산군 산림녹지과. 예산군 읍면 12개 지역 산지에 설치된 CCTV로 산불을 감시하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 23일 충남 예산군 대술면 송석리 야산. 산불에 탄 흔적이 보인다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 예산군 대술면 산불 이틀 뒤인 23일, 기자는 대술면 송석리 산불 현장을 찾았다. 산불 당시 마을회관으로 대피했던 51명의 송석리 마을 주민들은 대부는 집으로 돌아간 상태였다. 마을에는 예산군 산불진화대와 충남소방본부에서 출동한 119 소방차가 잔류해 추가 산불에 대비하고 있었다.대술 산불의 초기 상황은 지난 2023년 4월 2일 발생한 홍성군 서부면 산불과 유사했다. 당시 홍성 서부면 산불로 5528ha의 산이 불에 탔다. 이는 서부면 산지의 70%에 달하는 규모다. 홍성군은 예산군과 인접해 있다.대술 산불이 발생한 21일도 홍성 산불 당시처럼 강풍과 돌풍이 불었다. 지난 겨울 동안 건조한 날씨가 이어지며 산지의 흙과 낙엽이 모두 바짝 말라 있었다는 점도 홍성 산불 당시와 유사했다. 하지만 피해 규모는 대략 45ha 규모로 비교적 적었다.대술면은 예당평야가 있는 예산군의 중심 지역과는 다르게 면 전체가 산으로 둘러싸인 곳이다. 산불이 발생하면 피해가 겉잡을 수없이 커질 수 있는 지역이다. '초기 대응 30분'이 대술 산불의 운명을 가른 것으로 보인다. 물론 야간에 산불이 재발화해 또다시 위기가 발생한 점은 여전히 과제로 남아 있다.현장에서 만난 예산군 관계자는 "화재 발생 직후, 군청 상황실에서 나오면서 곧바로 헬기를 추가 요청했다. 모든 화재가 그렇지만 산불은 초기 진화가 매우 중요하다. 물론 바로 옆에 송석저수기가 있어서 화재 진압이 비교적 용이한 측면도 있었다"라며 "비가 오기 전까지는 당분간 상주를 하면서 상황을 지켜봐야 한다"라고 덧붙였다.현장은 여전히 긴장 상태다. 이 관계자는 "(기후변화로) 매년 봄과 가을에는 화재가 발생하고, 여름에는 집중호우로 홍수피해가 우려되는 상황이다. 겨울 한 두달을 빼고는 긴장을 늦출 수가 없다"라며 "예산군 산불진화대 50여 명이 번갈아 가며 현장을 살피고 있다. 드론 열화상 카메라를 동원해 화재가 발생한 산지를 감시를 하고 있다"고 설명했다.실제로 산불 감시는 전방위적으로 이루어지고 있다. 현재 예산군 전역의 읍면 산지 곳곳에는 12개의 산불 감시용 CCTV가 통신탑과 송전탑에 설치돼 있다. 예산군 산림과에서는 해당 CCTV를 통해 산불을 감시하고 있다. 이번 산불에서 CCTV도 그 역할을 톡톡히 해냈다.예산군 산림과 관계자는 "CCTV로 산불 여부를 곧바로 확인하는 것이 가능하다. 진화 장비를 싣고 바로 출동할 수 있는 것이 장점이다"라며 "지금도 예산이 확보되는 대로 CCTV를 지속적으로 확충하고 있다"고 말했다. 그러면서 "주로 헬기가 주불을 잡고 있다. 하지만 잔불은 사람이 직접 꺼야 한다. 잔불을 감시하는 데도 CCTV가 도움이 된다. 잔불 진화작업에 예산군 공무원을 포함 500여 명의 인원이 투입됐다"라고 말했다.물론 잔불로 인한 야간 산불 재발화는 여전히 숙제로 남아 있다. 야간에는 안전 문제로 헬기 투입이나 진화 인력 투입도 어렵다.충남도(도지사 김태흠)는 야간 진화 헬기 도입과 같은 야간 산불 진화에 대한 대책을 준비하고 있는 것으로 파악됐다. 충남 소방에 따르면 야간 산불 진화용 헬기도 현재 조립 중이다. 하지만 소방현장에서는 "야간 비행시 조종사의 안전을 담보하는 것이 무엇보다도 중요하다"는 지적이 나오고 있다.헬기 조종사씨C는 23일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "고압선이나 수목 장애물 등 주간에도 비행이 위험하다. 더구나 야간 비행은 더욱 위험할 수밖에 없다"라며 "야간 산불 진압의 경우, 헬기 조종사에게 고도의 집중력이 요구된다. 주간처럼 장시간 진화에 나설 수 없다. 지형도 숙지해야 하고, 장비에 대한 훈련도 충분히 이루어져야 한다"고 말했다.