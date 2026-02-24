송철호 "피해 당사자로 이재명 대통령 '공소 취소' 증언 나서겠다"

큰사진보기 ▲송철호 전 울산시장이 24일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "국회는 이재명 대통령 공소 취소 청원 등에 나타난 국민의 뜻에 따라, 윤석열 정치검찰의 일련의 정치적 목적 수사에 대해 포괄적이고 전면적인 국정조사를 실시할 것을 촉구한다"고 밝혔다. ⓒ 박석철 관련사진보기

송철호 전 울산광역시장이 이재명 대통령 불법·부당기소에 대한 국정 조사와 공소 취소를 청원하고 나섰다.송 전 시장은 24일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산시장 예비후보로서가 아닌, 전 이재명 당대표 사법정의특보로서, 소위 '청와대 하명수사' 의혹 사건으로 6년이라는 긴 세월 고초를 겪은 끝에 무죄가 확정된 피해자로서 이 자리에 섰다"며 이같이 촉구했다.그 배경으로 송 전 시장은 조국 전 법무부장관 가족에 대한 과도한 수사와 기소, 문재인 전 대통령에 대한 기소와 최근 송영길 전 민주당 대표 등의 무죄 판결 등을 사례로 들며 "이러한 일련의 사례들을 종합적으로 판단할 때, 윤석열은 12·3 쿠데타 오래전부터 이미 정권 쟁취와 유지를 위해 또 다른 '정치검찰 쿠데타'를 획책해 왔다고 결론 지을 수밖에 없다"고 주장했다.그러면서 "국회는 이재명 대통령 공소 취소 청원 등에 나타난 국민의 뜻에 따라, 윤석열 정치검찰의 일련의 정치적 목적 수사에 대해 포괄적이고 전면적인 국정조사를 실시할 것"을 촉구하면서 "저는 청와대 하명수사 의혹 사건의 피해 당사자로서, 해당 사건의 기소가 얼마나 불법적이고 부당했는지 제1호 증인으로 증언할 수 있는 기회가 주어지기를 자청한다"고 밝혔다.이어 "국회는 이재명 대통령 등 검찰의 기소권 오남용으로 인해 발생한 억울한 사법 피해자들을 구제하기 위한 공소취소 제도와 대책을 신속히 마련하고, 이를 즉각 시행할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.송 전 시장은 이날 자신의 청원과 관련 "지난 19일, 서울중앙지법에서 열린 윤석열 내란 우두머리 형사사건 1심 선고 공판에서 '국헌을 문란하게 할 목적의 폭동'에 해당한다며 내란죄 유죄 판결이 선고되는 것을 봤다"며 "유사한 쿠데타 사례는 있었지만, 윤석열의 경우와 같이 최고통치권자가 자신의 권력을 유지·강화하기 위해 전면적으로 벌인 '자기 쿠데타'의 사례는 찾아볼 수 없었다"고 밝혔다.이어 "윤석열의 도저히 상상하기조차 힘든 비상식적 폭거를 보면서, 제가 직접 겪었던 소위 '청와대 하명수사' 의혹 사건의 실체에 대해 새삼 되돌아보지 않을 수 없었다"고 회고했다.송 전 시장은 "당시 저와 울산시장으로 경쟁했던 김기현의 형제와 측근들의 비리에 대한 피고발 사건을 수사한 울산경찰청의 행위가, 어떻게 '청와대 하명수사' 사건으로 변질되었는지, 다시금 따져 보지 않을 수 없었다"고 밝혔다.이어 "저는 아무것도 모른 채 황운하 당시 울산경찰청장의 초청으로 저녁 식사를 한 것밖에 없는데, 제가 어떻게 어마어마한 '청와대 하명수사' 의혹 사건의 주범으로 둔갑당했는지, 다시 곰곰이 되짚어 보게 되었다"고 덧붙였다.그러면서 "결론은 명백하다. 윤석열 및 그 하수인 정치검찰은 문재인 정부의 도덕성에 상처를 입히고, 그것을 이용해 스스로를 정의의 수호자로 포장하며 정권을 쟁취하기 위해 검찰권을 철저히 악용했다"며 "정치적 목적을 달성하기 위한 시나리오를 먼저 짜 놓고, 이를 꿰맞추기 위해 표적수사와 증거 조작 등 가능한 모든 수단을 총동원한 것"이라고 주장했다.이어 "나아가 이재명 대통령에 대하여 수백 차례의 압수수색 등 강제수사를 벌인 뒤, 두 차례에 걸쳐 구속영장을 청구하고, 지방자치단체장으로서의 정책 판단에 대해서도 여러 건의 기소를 제기했다"며 "또한 일부 사건에 대해서는 사건을 조작하거나 위법한 방법으로 증거를 수집한 행위들이 점차 드러나고 있다"고 지적했다.김 시장은 또 "조국 전 법무부장관에 대해서도 광범위한 수사 끝에 사모펀드 사건, 웅동학원 사건 등 거창했던 초기 혐의는 사라지고, 가족 전체를 탈탈 털어 자녀 입시비리 사건 등에 관여한 혐의 등으로 기소한 바 있다"고 밝혔다.이어 "문재인 전 대통령에 대해서도 전 사위가 특정 업체에 취업했다는 점을 빌미로 뇌물죄로 기소하였고, 최근 이어진 노웅래 의원, 송영길 전 민주당 대표 등의 정치자금 관련 기소 사건들 역시 줄줄이 무죄 판결을 받고 있는 실정"이라고 덧붙였다.