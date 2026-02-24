태안국제원예축제 성공의 열쇠는 '군민 참여'

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회 범군민지원협의회가 충남 태안군 태안읍남문교차로에 설치한 대형 홍보판 ⓒ 신문웅 관련사진보기

범군민지원협의회가 태안군내 각 마을 회관 주변에 원예치유박람회 홍보 펼침막을 일제히 게첨하고 태안군민에 홍보와 성공 개최 분위기 확산에 주력하고 있다

국제원예치유박람회 개최 60여일을 앞두고 태안군을 비롯한 군내 각 기관들이 청사 외벽에 치유박람회 홍보용 펼침막 챌린지에 동참하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

'2026 태안국제원예치유박람회'가 60여일 앞으로 다가온 가운데 2026 국제원예치유박람회 범군민지원협의회(회장 전창균·아래 범군민협의회)가 치유박람회의 성공적 개최를 위해 전 군민 참여 확산에 팔을 걷어붙였다.범군민협의회는 최근 '범군민 펼침막 게첨 챌린지'를 전개하고 충남 태안군 전역에 박람회 성공 기원 퍌침막을 게시하며 본격적인 홍보 분위기 조성에 나섰다. 이번 챌린지는 민관이 함께 준비하는 박람회 문화를 정착시키고, 박람회를 '태안군민 모두의 행사'로 인식시키기 위한 취지다.범군민협의회는 설 명절을 전후해 본격적인 활동에 돌입했다. 지난 13일에는 농협중앙회와 태안농협의 후원을 받아 설날 장사씨름대회장 주변과 태안읍 주요 교차로에 펼침막을 게시했다. 이어 태안군 188개 마을회관 인근에 총 200개의 펼침막을 순차적으로 게첨하며 군 전역에 박람회 개최 소식을 알리고 있다.이어 군내 참여 기관·단체들은 자체 계획을 수립해 관공서와 마을회관, 개인 사업장 등에 자율적으로 현수막을 게시하고 있다. 특히 정치적·상업적 표현을 배제하고 순수한 성공 기원의 메시지를 담아 군민 공감대를 높이는 데 주력하고 있다.범군민협의회는 펼침막 게첨에 그치지 않고 생활 속 홍보도 병행한다. 자체 제작 포스터 부착, 태안읍 남문교차로 상징 홍보판 설치, 거리 현수기 게시, 공중화장실 꽃말 액자와 방향제 부착, 화장실 앞 화분 설치 등 다양한 방식으로 박람회 인지도를 높일 계획이다.태안군도 군청 본청 건물 대형 펼침막 게시를 시작으로 읍·면사무소와 부속 기관에 현수막을 설치하고 유관 기관 참여를 독려하고 있다. 아울러 옥외광고물법 등 관련 법규 준수를 안내해 안전하고 질서 있는 홍보 활동이 이뤄지도록 관리에 나선다.전창균 범군민협의회 회장은 "박람회 성공은 군내 기관·사회단체와 군민들의 관심과 참여에 달려 있다"며 "민관 협력 체계를 더욱 공고히 해 태안국제원예치유박람회가 전 국민의 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.군과 범군민지원협의회는 이번 챌린지를 통해 군민 자긍심을 높이고 대내외 홍보 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 자발적 참여를 바탕으로 한 범군민적 분위기 조성이 박람회 성공의 실질적 동력이 될지 주목된다.