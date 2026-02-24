용인시의회, 올바른 국어 사용 장려하는 '국어 진흥 조례' 최종 승인

큰사진보기 ▲용인특례시의회 문화복지위원회 김희영 의원. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시의회 김희영 의원(국민의힘, 상현1·3동)이 대표 발의한 '용인시 국어 진흥 조례안'이 제300회 임시회 제2차 본회의에서 최종 통과됐다.조례는 공공기관과 시민의 올바른 국어 사용을 장려하고 시민의 문화적 삶의 질을 높이기 위해 마련됐다. 변화하는 언어 환경에 대응해 시민이 공공서비스를 더욱 쉽게 이해하도록 행정 기반을 정비했다는 점에 의미가 있다.조례는 시장 책무를 규정했다. 국어 발전과 보전을 위한 '국어 진흥계획'을 5년마다 수립·시행하도록 했다. 계획에는 공공기관 구성원과 시민의 국어 능력 향상, 언어 소외계층 불편 해소, 올바른 국어 교육과 민간 활동 촉진 방안 등이 담긴다.공공언어 사용 기준도 구체화했다. 공문서 책자 누리집 정보 등은 어문 규범에 맞춰 한글로 작성하도록 했다. 일상에서 쓰기 쉬운 우리말 사용을 권장했다. 무분별한 외래어와 신조어 사용은 줄이도록 했다. 저속하거나 차별적인 표현 사용을 자제하도록 했다.옥외광고물 표기 기준도 마련했다. 한글 맞춤법 등 규범에 맞춰 표기하도록 했다. 외국 문자를 함께 쓸 때도 특별한 사유가 없으면 한글을 함께 쓰도록 했다.시장은 국어 사용 실태를 조사할 수 있다. 관련 업무를 총괄할 '국어책임관'을 지정할 수 있다. 알기 쉬운 용어 보급과 국어 능력 향상 정책 추진 근거도 마련됐다.한글날 기념행사 지원, 지역어 보존 노력, 관련 단체 예산 지원 근거도 포함됐다. 외국인과 다문화가족을 위한 국어 교육 운영, 국어 사용 촉진에 기여한 시민과 단체 포상 근거도 담겼다.김희영 의원은 "국어는 행정의 품질을 좌우하는 기반이자 시민과 행정을 잇는 공공의 언어"라며 "조례가 공문서와 공공표현을 시민 눈높이에 맞추고 정보 격차를 줄이는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.