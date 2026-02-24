큰집 대신 원룸... 용인 설 풍경, 30년 만에 이렇게 달라졌다

큰사진보기 ▲추석 명절 당일 한국 민속촌 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲설 명절 연휴 당시 인근 수원에서 용인 기흥구로 오가는 도로가 정체되고 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기흥구 한 버스 정류장에 시민이 버스를 기다리고 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 설 명절을 앞두고 기흥구 한 주유소를 찾은 차량이 줄지어 서 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

1996년 시 승격 당시 용인 인구는 30만 명을 채 넘기지 못했다. 읍·면의 기억이 남아 있던 도시가 2025년 110만을 훌쩍 넘겼다. 30년이 채 되지 않는 시간 동안 도시 규모는 눈덩이처럼 커졌다. 산업단지와 신도시가 들어섰고, 전철과 도로가 뻗었다. 공동체의 외형은 거대해졌지만, 설을 앞둔 가족의 모양은 오히려 더 잘게 나뉘었다.대가족은 이미 오래전에 사라졌다. 핵가족이 표준이 된 뒤에도 가족은 다시 쪼개졌다. 혼자 사는 집이 늘었고, 함께 살지 않는 가족이 늘었다. 설이면 한집에 모이던 풍경은 줄고, 세배와 떡국으로 이어지던 의례는 분산됐다. 용인시 사회조사(2023~2025)가 보여주는 수치는 이 변화를 선명하게 말한다.설이면 으레 한집에 모이던 풍경이 흐릿해졌다. 큰집 마당에 차가 줄지어 서고 거실에 이불을 깔던 장면은 이미 오래전 이야기다. 핵가족이 보편이 된 뒤에도 가족은 다시 더 나뉘었다. 용인에서도 '혼자 사는 집'이 빠르게 늘었고 가족의 만남 방식도 바뀌었다. 세배로 정을 잇던 명절 관습은 줄고 안부는 문자와 통화로 대체되는 흐름이 뚜렷하다.용인시 사회조사(2023~2025)와 주요 지표를 보면 가족 형태 변화는 숫자로 확인된다. 명절의 모양이 바뀌는 이유가 단순한 '개인 취향'이 아니라 구조의 변화라는 뜻이다.용인의 1인 가구는 최근 몇 년 사이 가파르게 늘었다. 2023년 보고서 기준, 2022년 용인 1인 가구는 10만 2173가구다. 2018년보다 2만 6813가구(35.6%) 늘었다. 나이별로는 20대 21.5%(2만 1980가구), 30대 19.5%(1만 9952가구), 50대 14.2%(1만 4501가구) 순이다. 60대는 2018년 대비 증가율이 48.3%로 높았고 80세 이상은 79.8% 늘었다. '청년 1인 가구'만으로 설명하기 어려운 단계다.2024년 보고서 기준, 2023년 용인 1인 가구는 10만 608가구다. 2021년보다 1만 2931가구(14.8%) 늘었다. 연령 구성은 30대 20.3%(2만 419가구), 20대 20.1%(2만 224가구)가 양대 축이다.2025년 보고서 기준, 2024년 용인 1인 가구는 11만 8838가구다. 2022년 대비 1만 6665가구(16.3%) 증가했다. 연령 구성은 20대 20.0%(2만 3754가구), 30대 19.3%(2만 2945가구), 60대 14.5%(1만 7245가구), 50대 13.8%(1만 6362가구) 순이다.숫자는 한 방향을 가리킨다. 1인 가구는 더 이상 특정 세대의 '전환기'가 아니다. 청년은 취업과 주거의 불안정 속에서 혼자 살고 중장년은 이직과 단신부임, 이혼과 사별로 혼자 산다. 노년층의 1인 가구 증가는 설 풍경을 가장 크게 바꾼 변수다. 명절의 '모임'이 줄어드는 대신 '돌봄'이 커지는 구조다.혼인과 이혼, 결혼의 속도가 느려진 자리에서 명절도 느슨해졌다. 가족 형태 변화의 바닥에는 혼인·이혼 흐름이 있다. 2025년 보고서(2024년 기준)에서 용인 혼인 건수는 4587건, 이혼은 1586건이다. 조혼인율은 4.3건(인구 1000명당), 조이혼율은 1.5건으로 제시됐다.용인은 2020년 혼인 4232건에서 2021년 3529건, 2022년 3504건으로 내려갔다가 2023년 3773건, 2024년 4587건으로 반등했다. 이혼은 2020년 1730건에서 2022년 1543건, 2023년 1530건으로 줄었다가 2024년 1586건으로 늘었다.결혼이 늦어지고 1인 생활 기간이 길어지면 설의 중심도 옮겨간다. '부부-자녀' 중심의 명절 계획이 아니라 '각자 일정'이 먼저 잡힌다. 결혼해도 양가를 한날에 오가던 방식은 유지되기 어렵다. 주말·휴가 분산이 늘고 이동 부담이 커지면 명절은 '모이는 날'보다 '연락하는 기간'으로 변한다.가족이 있어도 함께 살지 않는 경우도 늘었다. 2024년 용인 사회조사에서 가구주 기준 국내 분거가족의 분거 이유는 직장(65.5%)이 가장 높다. 가족 간 불화(23.9%)가 뒤를 잇고 학업(2.5%), 건강상의 이유(1.8%), 자녀교육(1.6%) 순으로 나타났다. 분거기간은 6개월~1년 12.7%, 1~2년 15.7%, 2~3년 18.9%, 3~5년 15.7%, 5년 이상 23.0%로 제시됐다. 단기 분거만이 아니다.설이 '집으로 돌아오는 시간'이기보다 '중간 지점에서 만나는 시간'이 되는 배경이다. 직장 분거는 귀향을 어렵게 만들고 가족 모임을 '한 곳'이 아니라 '여러 곳'으로 쪼갠다. 부모 집에 모이는 대신 도심 식당, 이동이 쉬운 환승 거점, 하루만 들르는 일정이 늘어난다.용인 사회조사에서 전반적인 가족관계 만족은 낮지 않다. 2024년 기준 '전반적인 가족관계'에 대해 매우 만족 34.2%, 약간 만족 32.7%로 만족 응답이 66.9%다. 경기도는 같은 항목에서 매우 만족 30.3%, 약간 만족 33.6%로 만족이 63.9%다. 용인이 오히려 높다.가족관계 만족이 높아도 '만남의 빈도'가 줄어드는 건 생활 구조가 바뀌었기 때문이다. 거리가 멀어지고 근무 형태가 다양해지면 마음의 거리와 실제 이동거리는 다른 문제다. 설에 세배하고 떡국을 나누는 장면이 사라진다 해도 '가족이 싫어져서'가 아니라 '함께할 시간과 방식이 바뀌어서'라는 해석이 가능하다.2025년 보고서에는 '가족·사회적 관계 만족도'가 함께 제시된다. 관계 만족을 개인의 감정 문제로만 보면 대책이 비어버린다. 1인 가구 증가, 분거의 장기화, 결혼과 이혼 흐름, 주거 이동이 맞물린 결과로 봐야 한다.주택 형태와 점유 형태 변화도 가족 모임의 기반을 바꾼다. 용인은 아파트 거주 비중이 높은 도시다. 공간의 구조가 달라지면 명절도 달라진다. 예전 대가족의 명절은 '큰집의 넓은 마당'이 무대였지만 아파트 생활은 공용공간 규칙, 주차, 소음 민원 같은 현실을 동반한다. 모임은 집 안에서 길게 머무르기보다 외식과 짧은 방문으로 재편되기 쉽다.주거비 부담이 커질수록 부모 세대와 자녀 세대가 '한집에 모여 자는 명절'은 더 어렵다. 1인 가구가 늘면 손님방 자체가 사라진다. 설은 '숙박'이 아니라 '당일 방문'이 된다.용인에서 설 풍경을 바꾸는 핵심은 첫째, 1인 가구의 확대가 전 연령으로 번졌다. 20·30대만의 현상이 아니라 60대 이상 증가가 함께 나타난다. 설의 과제는 '모임 회복'보다 '고립 예방'으로 옮겨간다. 홀몸 노인 명절 돌봄, 안부 확인 체계가 생활 안전망이 된다.가족은 유지돼도 생활권이 갈라졌다. 분거의 가장 큰 이유가 직장이라는 점은 설의 이동 방식과 직결된다. 가족이 모이는 지점이 바뀐다. 부모 집 중심에서 '중간 도시', '환승 거점', '짧은 방문'으로 바뀌는 흐름을 읽어야 한다.관계 만족은 높지만 만남의 방식도 변화가 생겼다. 가족관계 만족이 높게 나오는데도 명절 모임이 줄어드는 건 생활 구조 변화의 결과다. 세배가 사라진다기보다 비대면 안부, 분산 방문, 소규모 식사로 형태가 재편된다.용인의 설은 더 작아지고 더 분산될 가능성이 크다. 대가족의 한 장면이 사라진 자리에 1인 가구의 늘어난 하루가 놓인다. 핵가족의 거실에서 시작됐던 명절이 이제는 혼자 사는 원룸과 직장 기숙사, 주말에 잠깐 들르는 부모 집까지 여러 공간으로 흩어진다.도시는 숫자로 변화를 말한다. 1인 가구 11만 가구 시대, 혼인과 이혼의 출렁임, 직장 분거의 장기화는 명절의 모습을 바꿔 놓는다.