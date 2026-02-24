윤석열, 무기징역 선고 닷새 만에 항소... "결코 침묵하지 않겠다"

큰사진보기 ▲내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고일인 19일 서울 용산 전자랜드 가전 매장에 진열된 텔레비전에서 나오는 선고 공판 생중계를 시민이 지켜보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

[공지]

윤석열 전 대통령의 법률대리인단은 금일(24일) 오전 10시경 내란우두머리 사건의 판결에 대한 항소장을 제출하였습니다. 저희는 법정의 기록은 물론, 훗날 역사의 기록 앞에서도 이번 판단의 문제점을 분명히 남겨야 할 책임이 있다고 생각합니다. 그 책임 아래 1심 판결이 안고 있는 사실인정의 오류와 법리 오해를 밝히고자 합니다. 특검의 무리한 기소, 그 전제 위에서 이루어진 1심의 모순된 판단과 그 정치적 배경에 대하여 저희는 결코 침묵하지 않겠습니다.

2026. 2. 24.

윤석열 전 대통령 법률대리인단

내란우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 전 대통령 윤석열씨가 항소했다. 지난 19일 1심에서 무기징역 선고를 받은 지 닷새 만이다.24일 오전 윤석열씨 변호인단은 언론 공지를 통해 "법정의 기록은 물론, 훗날 역사의 기록 앞에서도 이번 판단의 문제점을 분명히 남겨야 할 책임이 있다고 생각한다"라며 "특검의 무리한 기소, 그 전제 위에서 이뤄진 1심의 모순된 판단과 그 정치적 배경에 대해 저희는 결코 침묵하지 않겠다"라고 했다.아래는 변호인단이 공지한 입장 전문이다.앞서 19일 서울중앙지방법원 형사25부(재판장 지귀연 부장판사)는 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의를 받은 윤씨에게 무기징역을 선고했다. 지귀연 재판부는 12·3 비상계엄을 선포한 뒤 무장한 계엄군을 국회에 보낸 것은 국헌 문란의 목적을 가지고 한 지방의 평온을 해할 정도의 폭동 행위로, 형법상 내란죄에 해당한다고 판단했다.다만 재판부는 양형 이유에서 윤씨가 아주 치밀하게 계획을 세운 것으로 보이지 않는 점, 물리력 행사를 최대한 자제시키려 한 점, 실탄 소지나 직접적인 물리력과 폭력을 행사한 예는 거의 찾아보기 어려웠던 점, 범죄 전력이 없고 장기간 공직에 있던 점, 65세의 비교적 고령이라는 개인적 요소까지 정상 참작의 사유로 판단했다.판결 선고 다음 날인 지난 20일 윤씨는 입장문을 내어 "사법부의 독립을 담보할 수 없고, 법과 양심에 의한 판결을 기대하기 곤란한 상황에서 항소를 통한 법적 다툼이 과연 무슨 의미가 있는지 깊은 회의가 든다"라며 "대한민국에 자유민주주의가 굳건히 서고 법치주의가 바로 서는 날 제 판단과 결단에 대한 재평가를 다시 기대하겠다"라고 밝혔다.윤석열 내란우두머리 사건 항소심은 내란전담재판부인 서울고등법원 형사1부와 형사12부 중 한곳에서 맡는다.한편, 윤씨 체포방해 사건 항소심은 서울고등법원 형사1부(윤성식 부장판사, 민성철·이동현 고법판사)에, 1심에서 징역 23년 판결이 선고된 한덕수 전 국무총리 내란 사건 항소심은 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)에 배당됐다.