사법개혁 3법 국회 통과 목전... 조희대, 전국법원장회의 긴급 소집

조희대 대법원장이 2025년 12월 5일 서울 서초동 대법원에서 열린 '2025년 정기 전국법원장회의'에 참석하고 있다.

여당이 사법개혁 3법의 국회 본회의 처리를 예고한 가운데, 조희대 대법원장이 내일 오후 2시 전국법원장회의를 긴급 소집했다.앞서 조희대 대법원장은 23일 출근길 취재진에게 사법개혁 3법 국회 통과에 대한 우려를 밝힌 바 있다. 전국법원장회의에서도 사법개혁 3법에 대한 우려 목소리가 나올 것으로 보인다.현재 더불어민주당은 오늘(24일)부터 내달 3일까지 이어지는 임시국회에서 ▲ 법왜곡죄 신설 법안(형법 개정안) ▲ 대법관 증원 법안(법원조직법 개정안) ▲ 재판소원 신설 법안(헌법재판소법 개정안) 등 사법개혁 3법을 처리하기로 했다. 국민의힘은 여기에 반대하며 필리버스터를 예고했다.사법개혁 3법 처리를 두고 시민사회에서도 우려가 나오고 있다. 참여연대는 23일 법왜곡죄를 두고 "(지난해 12월 국회 본회의 부의 이후) 해당 법안이 본회의에서 처리되지 않은 것은 법왜곡죄에 대해 우려가 제기되었기 때문이었다. 그럼에도 아무런 수정 없이 통과시키는 것은 적절치 않다. 법왜곡죄를 도입하자는 취지가 사법정의 실현인 만큼 법안의 명확성과 구체성이 확보되어야 한다"라고 밝혔다.그러면서 "이를 위해 국회는 시민사회와 학계의 의견을 충분히 수렴하고, 심사숙고를 통해 종합적이고 완성도 높은 법안을 마련해야 한다"라고 지적했다.민주사회를 위한 변호사모임(민변)도 23일 "(법왜곡죄) 제3호 중 '논리나 경험칙에 현저히 반하여 사실을 인정한 경우'를 처벌 대상으로 삼은 부분은 구성요건이 엄정하지 않음으로써 하급심의 소신 있는 판결마저 무분별한 고소·고발의 대상으로 전락시킬 위험성이 있다. 사법 정의 실현이라는 본래 취지가 훼손되지 않도록, 제3호의 위 부분은 삭제하고 형사처벌이 필요한 행위 유형을 더욱 세심하게 보완하여 입법을 해야 할 필요성이 있다"라고 꼬집었다.대법관 증원 법안에는 "상고심 심리를 충실화하면서도 신속히 진행한다는 점에서 국민의 재판받을 권리를 보장하는 의미 있는 개혁 방안임이 분명하다. 다만, 당초 대법관 증원과 함께 논의되었던 대법관 후보 추천제도의 개선안이 이번 입법에서 누락된 점은 매우 아쉽다"라고 했다.재판소원 신설 법안에는 "재판에 의한 국민의 기본권 침해를 구제한다는 차원에서 도입의 방향성에 동의한다. 다만, 어느 범위까지를 재판소원의 대상으로 삼을 것인지에 대한 사전적인 토론과 숙의가 필수적이었으나 현재까지의 과정은 다소 충분하지 않았다는 점에서 매우 아쉽다"라고 강조했다.