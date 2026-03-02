가랑비에 옷 젖듯, 교제 폭력은 그렇게 시작된다

이재명 정부가 교제폭력 대응을 국정과제로 지정하면서 논의가 다시 불붙었다. 언론은 주로 굵직한 교제 살인 사건을 재조명하지만, 죽은 피해자는 목소리를 낼 수 없다. 살아남은 피해자들의 경험만이 문제를 알리고 제도를 바꿀 수 있다. 신고부터 회복까지, 그들이 마주한 장벽은 무엇이고, 우리는 이를 어떻게 제도를 통해 개선할 수 있을까? 실제 사례를 통해 그 가능성을 모색해봤다.

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2023년, 2024년 한국여성의전화 전체 상담 건수 ⓒ 한국여성의전화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 폭력 피해 초기 상담 내 피·가해자 관계 유형 ⓒ 한국여성의전화 관련사진보기

[살아남은 여자들]