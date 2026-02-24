서산시, 3월부터 현금 없이 버스 탄다

AD

큰사진보기 ▲현금 없는 버스 운영 홍보물 ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시가 오는 3월 1일부터 지역 시내버스 모든 노선이 '현금 없는 버스'로 운영된다고 밝혔다.현금 없는 버스는 승객의 승하차 시간 단축, 운전기사의 현금 취급 부담 해소 등을 통해 안전하고 효율적인 운행 환경이 조성될 것으로 기대된다.현금 없는 버스 운영에 따라, 교통카드 및 모바일 등 비현금 결제 수단만을 이용해 버스에 탑승할 수 있다.이용할 수 있는 결제 수단은 교통카드 겸용 신용·체크카드, 충전식 교통카드, 충남형 교통카드, 충남형 알뜰 교통카드, 모바일 교통카드 등이다.교통카드를 이용하는 경우 성인 기준 요금은 1600원에서 1500원으로 할인 적용되며, 버스 간 환승도 60분 이내 1회 무료로 이용할 수 있다.서산교통㈜은 올해 1월부터 읍면동 행정복지센터에 안내 현수막을 부착하고, 홍보자료를 배부하는 등 현금 없는 버스 운영을 안내해 왔으며, 향후 안내를 더욱 강화할 방침이다.충남형 교통카드는 충남도민 중 75세 이상 어르신, 등록 장애인, 국가유공자 및 그 유족을 대상으로 발급된다.해당 카드 이용 시 대상자는 서산시 시내버스를 무료로 이용할 수 있다.충남형 알뜰 교통카드는 6세부터 18세까지 충남도민을 대상으로 발급되며, 이용 시 1일 3회까지 무료로 서산시 시내버스를 이용할 수 있다.각 카드의 발급 신청은 읍면동 행정복지센터에서 상시 접수하고 있으며, 충남형 교통카드는 거주지 관할 읍면동 행정복지센터에서만 신청할 수 있다.카드 유형에 따라 사진 1매를 비롯해 학생증 또는 청소년증, 장애인복지카드, 국가유공자증 등을 제출해야 한다.서산시의 발표에 환영과 우려의 목소리가 함께 나오고 있다. 특히 디지털 기기나 카드 결제에 익숙하지 않은 교통약자, 노인들에게는 높은 문턱이 될 수 있다는 것이다.이미 시행하고 있는 지자체의 경우 노인층의 심리적 위축에 따른 승차의 어려움, 카드 충전 및 관리의 어려움, 앱을 통한 충전이나 잔액 확인 등이 어려운 디지털 문맹 등의 문제점을 해결하기 위해 보완책을 마련하는 중이다.시민 김아무개씨는 "현금 없는 버스가 추세라면 당연히 따라가야 하겠지만 노인처럼 새로운 문물에 익숙하지 않은 분들에게는 어려움이 따를 것"이라며 "시행 초기 많은 문제점이 발생할 수 있는 만큼, 만반의 준비를 해주길 바란다"고 말했다.