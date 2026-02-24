법원 "주재기자 지대계약 무효"… 무등일보 2억5000만원 반환 판결

큰사진보기 ▲광주광역시 북구 중흥동 무등일보 사옥. 광주·전남 지역 일간지인 무등일보는 한국기자협회 소속이다. ⓒ 무등일보 누리집 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주지방법원 별관 ⓒ 김형호 관련사진보기

광주·전남 지역 일간지 무등일보 소속 주재기자가 '지대(신문 대금) 계약'은 무효라며 회사를 상대로 제기한 2억 5000만 원대 부당이득금 반환 청구 소송 1심에서 승소했다. 법원은 기자직과 연동해 지대 납부를 사실상 강제한 것은 공정거래법상 불공정행위에 해당하고, 지대 납부 약정 자체의 경우 민법 제103조(반사회질서 법률행위) 위반으로 무효라고 판단했다.광주·전남 지역 일간지 대부분이 무등일보와 유사한 주재기자 제도를 운용하고 있어 지역 언론계도 이번 판결의 파장을 주시하고 있다.24일 법조계에 따르면, 광주지방법원 민사7단독 고상영 부장판사는 무등일보 주재기자 출신 A씨가 회사를 상대로 제기한 부당이득금 반환 청구 소송에서 지난 7일 원고 승소 판결했다. 재판부는 지사 운영계약 보증금 2000만 원, 지대 명목 금원 1억 8500만 원, 광고수수료 5000만 원 등 총 2억 5500만 원을 회사가 A씨에게 반환해야 한다고 판시했다.A씨는 2015년 9월부터 2024년 1월까지 무등일보 소속 광주 광산구 주재기자로 약 10년 간 근무했다. 회사는 A씨와 근로계약서를 체결하기에 앞서 광산지사 지사장 B씨와 운영계약서를 작성했는데, 이때 계약서의 연대보증인란을 비워 놓았다. 이후 A씨가 근로계약서를 체결한 시점에 지사 운영계약서를 제시하고 공란으로 둔 연대보증인란에 서명하도록 했다.지사 운영 계약서에는 지사장과 A씨가 신문을 판매해야 하는 책임 부수를 470부로 하고, 유가 부수 구독료의 30%를 매월 말까지 현금 납부하도록 한 내용이 포함돼 있다. 또 유치한 광고는 수수료(할여금)를 공제한 뒤 나머지 금액을 본사에 납부하도록 했고, 계약보증금 2000만 원 납부 의무도 두었다.A씨는 퇴직 후 "이 사건 지대계약은 외관상 합법을 가장하고 있으나, 실제로는 기자로 근무하도록 하는 대가로 매월 일정한 상납금을 받기 위한 구조"라며 2024년 11월 그간 납부한 지대 등을 돌려 달라고 소를 제기했다.이에 대해 무등일보는 "원고(A씨)는 기자 신분만을 명목상으로 획득한 것이지 실제 역할은 신문지사 운영자"라며 "신문광고 유치의 경우, 스스로 선택에 의해 지사계약의 책무로서 수행한 것"이라고 주장했다. 그러면서 "지대 보증금과 지대는 물론, 상계 처리된 광고 수수료 역시 반환할 이유가 없다"고 맞섰다.재판부는 A씨의 주장을 받아들였다.먼저, 지대 납부 약정에 대해 "반사회질서 법률행위로서 무효"라고 판단했다. 회사가 A씨에게 책임 부수와 지대 납부액을 정해두고, 실제 판매와 무관하게 지대를 지급받거나, 원고에게 지급해야 할 광고 수수료에서 지대를 상계 처리한 것은 신문 대금 부담을 강제한 것으로 봤다. 2000만 원의 보증금에 대해선 "지대 납입을 강제하기 위한 것"이라고 판단했다.재판부는 근로계약서와 지사 운영계약서에 포함된 '지사 해약 시 주재기자 근로관계도 종료된다', '지사 운영을 부실하게 할 때는 예고 없이 임의로 해약할 수 있다'는 조항에 대한 판단도 내렸다. 재판부는 "원고(A씨)가 지대 약정을 거부했을 경우 근로계약이 해지됐을 가능성이 크다"며 "결국 회사가 우월적 지위를 이용해 자신이 발행하는 신문의 구입(대금 부담)을 강제한 행위로, 공정거래법상 불공정행위에 해당한다"고 밝혔다.무등일보는 1심 판결에 불복해 지난 10일 법원에 항소장을 제출했다.