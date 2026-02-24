[부산시장여론조사] 전재수 43.3% 또 앞서, 박형준은 34.6%

큰사진보기 ▲부산MBC-한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 20일~21일 만 18세 이상 부산시민 1001명에서 무선 ARS 자동응답 조사(응답률 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트)로 여야 가상 양자대결을 붙여본 결과, 전재수 더불어민주당 의원이 43.3%, 박형준 부산시장이 34.6%를 기록했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인 가능. ⓒ 부산MBC뉴스 유튜브 관련사진보기

6.3 지방선거가 석 달 앞으로 다가온 상황에서 전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 국회의원이 국민의힘 소속 현역인 박형준 부산시장을 오차범위 밖에서 앞서고 있다는 가상 양자대결 여론조사가 또 나왔다.24일 부산MBC에 따르면, 한국사회여론연구소(KSOI)에 의해해 지난 20일~21일 사이 부산 거주 만 18세 이상 1001명에게 무선 ARS 자동응답 조사(응답률 5.9%)로 여야 가상 양자대결 조사를 해보니 전 의원이 43.3%, 박 시장은 34.6%를 기록했다. 한 자릿수 비율인 8.7%P 차이지만, 오차범위 밖의 결과다.가상 다자구도에서도 전 의원은 32.6%를 받아 1위였다. 이어 박 시장이 16.2%, 주진우(부산 해운대갑) 국민의힘 의원이 15.8%, 조경태(부산 사하을) 국민의힘 의원이 8.6%, 이재성 전 민주당 부산시당 위원장이 6.6%, 조국 조국혁신당 대표가 5.5%로 뒤를 이었다.보궐선거와 지난 지방선거를 거쳐 다시 3선에 도전하는 박 시장의 부산 시정 전반에 대한 평가는 크게 엇갈렸다. '잘하고 있다'라는 응답이 39.9%, '잘 못하고 있다'라는 답변은 49.4%로 부정적 평가가 우세했다.설날 연휴를 거쳐 확인된 이러한 경향은 설 전 다른 방송사 조사에서도 크게 다르지 않다. KBS와 케이스탯리서치가 10일~12일 3일 동안 만 18세 이상 부산시민 800명에게 무선 전화면접 방식(응답률 15.5%)으로 '부산시장 선거에서 전 의원과 박 시장이 맞붙는다면 누구에게 투표하겠느냐'라고 질문했더니 두 사람의 격차는 10%P였다.전 의원은 40%로, 30%를 얻은 박 시장을 오차범위 밖에서 앞질렀다. 이번 선거에 대한 인식도 '국정안정론'이 49%에 달했지만, '정권견제론'은 40%에 그쳤다. 지지와 관계없이 당선 가능성을 묻는 대목에선 민주당, 국민의힘이 각각 43%, 38%를 받았다.국민의힘 '텃밭'에서 벌어지는 이변은 전 의원의 출마를 더 부채질 할 것으로 예상된다. 전 의원은 중앙당 공관위의 광역단체장 예비후보 신청과 면접에 응하지 않았지만, 다음달 2일 출판기념회를 예고한 상황이다. 이를 두고 여러 언론은 사실상의 출마 결심으로 해석했다.이번 기사에 인용한 여론조사의 표본오차는 부산MBC-한국사회여론연구소(KSOI)의 경우 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, KBS-케이스탯리서치는 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트이다. 자세한 내용은 해당 방송사와 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있다.