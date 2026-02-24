이 대통령 "권력이 사욕 버리면 부동산 정상화 쉽다, 국민이 원하니까"

큰사진보기 ▲이재명 대통령 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 24일 오전 엑스(X·옛 트위터)에 "대통령이 다주택자를 향해 연일 강도 높은 메시지를 내놓으며 주택시장 분위기가 빠르게 바뀌고 있다"는 기사를 공유하면서 투기용·비거주 다주택에 대한 압박 메시지를 다시 내놨다. ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 "권력은 정상사회를 비정상 사회로 만들 수 있지만 비정상을 정상으로 만들 수도 있다"며 투기용·비거주 다주택에 대한 압박 메시지를 사흘 만에 다시 내놨다.이 대통령은 24일 오전 엑스(X·옛 트위터)에 "대통령이 다주택자를 향해 연일 강도 높은 메시지를 내놓으면서 주택시장 분위기가 빠르게 바뀌고 있다"는 기사를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다. 해당 보도에 따르면 한국은행 2월 소비자동향조사에서 집값 상승 기대가 급락한 것으로 나타났고, 부동산 플랫폼 통계상 서울 아파트 매물은 전월 대비 대폭 늘어난 것으로 확인됐다.이에 대해 이 대통령은 "시장에 맞서지 말라는 말도 있지만 정부에 맞서지 말라는 말도 있다"며 현 정책 방향을 그대로 유지할 것이란 입장을 다시 밝힌 것.무엇보다 이 대통령은 "권력이 정상화의 길을 갈지, 비정상화의 길을 갈지 이정표는 권력의 사심과 사욕"이라며 "그래서 사심과 사욕을 버리면 정상화가 더 쉽다. 권력의 원천인 국민이 원하기 때문"이라고 강조했다.지난 21일 다주택자 대출연장·대환대출 규제 강화 방침을 '금융독재적 발상'이라고 비판한 국민의힘을 겨냥해 "다주택과 임대사업을 압박하면 전월세 부족으로 서민주거 불안이 심화된다는 주장은 집값 상승과 전월세 부족의 주요 원인인 다주택과 주택임대사업을 비호하는 기적의 논리"라고 반박했던 것의 연장선상이다.이 대통령은 "우리 국민은 부동산 특히 수도권 아파트 시장이 비정상임은 알고 있고 이 비정상의 정상화를 지지한다"며 "권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 가지고 있다. 문제는 권력의 의사와 의지"라고 지적했다.이어 "다주택을 유지하든, 비거주 투자용 주택을 보유하든, 평당 3억씩 하는 초고가 주택을 보유하든 자유이지만 비정상의 정상화에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다"며 "대한민국 정상화. 믿거나 말거나, 저항할지 순응할지는 각각의 자유이지만, 주식시장 정상화처럼 그에 따른 손익 역시 각자의 몫"이라고 했다.또한 "부동산 정상화는 어려운 일이지만 계곡 불법시설 정비나 주식시장 정상화보다는 쉬운 일"이라며 "비정상인 집값 상승세가 국민주권정부에서도 계속될 것이라는 기대는 줄어드는 게 당연하다"고 밝혔다.