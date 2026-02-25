[단독] 한덕수 등 내란 관련 인물들, 퇴직금 다 받았다

큰사진보기 ▲왼쪽부터 조태용, 한덕수, 심우정, 이완규. ⓒ 연합뉴스, 이정민, 남소연 관련사진보기

12·3 내란 관련 중요임무종사, 증거인멸, 국회 위증 등의 혐의로 재판·수사를 받고 있는 한덕수·조태용·심우정·이완규 등 윤석열 정부 고위 공직자들이 퇴직금을 정상 지급받은 것으로 확인됐다. 재직 중 금고 이상 형에 처할 행위로 재판·수사를 받는 공무원의 경우 공무원연금법에 따라 퇴직금 일부 지급이 유보되지만, 제도 미비로 인해 선제적 조치가 이루어지지 않은 것이다.추미애 더불어민주당 의원이 공무원연금공단(공단)으로부터 받은 답변서에 따르면, 공단은 현재 재판을 받고 있는 ▲ 한덕수 전 국무총리(내란중요임무종사 등 혐의) ▲ 조태용 전 국가정보원장(국가정보원법 위반 등 혐의) ▲ 이완규 전 법제처장(안가 회동 관련 국회증언감정법 위증 혐의)에 "퇴직연금 일시금과 퇴직수당을 정상 지급"했다.공단은 또한 재판 중인 ▲ 강의구 전 대통령실 부속실장(비상계엄 사후 선포문 관련 허위공문서 작성 등 혐의) ▲ 윤재순 전 대통령실 총무비서관(국가안보실 인사개입 관련 직권남용 등 혐의)에게도 "퇴직연금 및 퇴직수당을 정상 지급"했다. ▲ 이광우 전 대통령경호처 경호본부장(윤석열 체포방해 관련 특수공무집행방해 등 혐의) 역시 "퇴직수당을 정상 지급"받았다.아직 기소되지 않았으나 내란 특검팀(조은석 특검)에서 피의자 신분으로 조사를 받고 현재는 경찰로 이첩된 ▲ 심우정 전 검찰총장(윤석열 구속취소 후 즉시항고 포기 관련 직권남용 혐의) 또한 "퇴직연금과 퇴직수당을 정상 지급"받았다. 검찰에 송치된 ▲ 신용해 전 법무부 교정본부장(교정시설 수용공간 확보 시도 관련 내란중요임무종사 혐의)도 "퇴직연금과 퇴직수당을 정상 지급"받았다.공무원연금법에 따르면, 재직 중 금고 이상 형에 처할 범죄 행위의 수사 또는 형사재판이 진행 중인 경우 퇴직급여(연금은 제외) 및 퇴직수당 일부의 지급을 정지할 수 있다(제65조 제3항).공단 측은 퇴직금 신청 시점에 재판·수사 조회가 이뤄져야 지급을 유보할 수 있다는 입장이다. 공단은 추 의원에 제출한 자료를 통해 "퇴직급여를 지급하는 시점에 경찰과 검찰 등 수사기관을 통해 형벌 관련 사항을 공식적으로 확인하고 있다"면서 "관련 기록이 없는 경우 퇴직급여를 정상 지급하되 이후 급여 제한 사유가 확인되면 이미 지급된 급여를 환수 조치하고 있다"라고 밝혔다.즉 한 전 총리를 비롯한 조태용·심우정·이완규 등이 퇴직금 신청 당시엔 재판·수사 조회가 확인되지 않아 퇴직금 지급이 진행됐다는 설명이다.한편 공단은 "내란·외환·이적·반란 등 반국가 범죄로 금고 이상 형이 확정되면 퇴직급여 및 퇴직수당을 (전부) 지급하지 않고 이미 납부한 기여금과 이자(민법 제379조의 이자)를 반환한다"라고 덧붙였다.추 의원은 <오마이뉴스>에 "한 전 총리 등 퇴직금을 정상 지급 받은 이들 대부분은 내란이라는 초유의 반국가 범죄에 연루돼 재판과 수사를 받고 있다"면서 "공단이 이런 점을 감안해 선제적으로 지급 유보 등 조치에 나서야 했다"라고 지적했다.