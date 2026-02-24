'통일교 수사' 비난 장동혁... 전재수 "정치생명 걸어라"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 전재수 국회의원이 16일 국회에서 열린 2026년 1월 임시국회 1차 본회의에서 동료들과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 받은 윤석열과 사실상 '동행'을 택하며 비판론에 직면한 장동혁 당대표가 여론 환기를 위해 통일교 금품 수수의혹을 또다시 언급하자 전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 의원이 크게 반발하는 모양새다. 전 의원은 "의혹 자체가 사실이 아니"라며 "정치생명을 걸고 말하라"라고 주장했다.24일 국민의힘에 따르면, 장 대표는 하루 전 열린 최고위원회에서 전 의원의 실명을 거론하며 "통일교 금품 수수 의혹은 아예 수사가 멈췄다"라고 발언했다. 공천헌금 논란으로 민주당을 탈당한 강선우 의원의 체포동의안 국회 본회의 처리를 앞두고 나온 말이다.그러면서 장 대표는 "오래 걸려도 너무 오래 걸렸다. (게다가) 김병기 의원 수사는 아직도 제자리걸음, 전재수 의원 통일교 금품 수수 의혹은 아예 수사가 멈췄다"라고 노골적 불만을 표시했다.이날도 장 대표는 '절윤' 거부 보단 정부·여당을 상대로 한 공세에 공을 들이는 모습이었다. 그는 "정권과 민주당이 진실을 거부하고 있다"라며 "유일한 답이 특검밖에 없는데도 이를 거부하고 있다. 진실을 연체한 대가는 국민의 냉혹한 심판"이라고 목청을 키웠다.하지만 이를 본 전 의원도 가만히 있지 않았다. 그는 같은 날 페이스북에 "정치생명을 걸고 말하라"라며 "있지도 않은 사실을 억지로 만들라는 말인가. 부당하고 해괴한 주장"이라고 글을 올려 맞대응했다.특히 "제 의혹에 대한 사실 여부에 따라 부산 유일의 3선 국회의원이자 해양수산부 장관을 역임한 저의 정치생명을 걸겠다"라며 야당 대표의 말에 무게감을 실어 달라고 거듭 요구했다. 전 의원은 "그래야 비겁해 보이지 않는다"라고 반격했다.장 대표가 이른바 쌍 특검(통일교·공천헌금 의혹 특검)을 요구하며 국회 로텐더홀 단식에 들어갔을 때도 전 의원은 "밥 며칠 굶는 것 말고 정치생명을 걸라"라며 날을 세운 바 있다. 제1야당의 대표가 무기한 단식, 즉 정치적 사안의 명분으로 전 의원을 사실상 특정하면서다.전 의원은 장 대표가 한동훈 전 대표의 제명 논란이 불거지면서 "정치적 위기를 모면하기 위한 정치기술로 단식"을 선택했다고 바라봤다. 하지만 당시 장 대표가 별다른 입장을 보이지 않으면서 1차 신경전은 추가 반응 없이 끝났다.이번 2차전도 비슷한 분위기이다. 내란 재판 1심 무기징역 선고에도 윤씨와의 단절을 거부하면서 벌어진 극심한 당내 혼란 상황에서 장 대표가 전 의원을 또 겨냥했기 때문이다.