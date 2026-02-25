한반도분단 비밀문건 'JWPC 358-1'

큰사진보기 ▲나가사키 시립 원폭자료관에 전시된 영상자료. 영상에서는 원자폭탄이 터지는 장면이 흘러나오고, 그 옆에서 원자폭탄이 떨어진 시간이 표시되어 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

유엔가입 국가 중 유일하게 분단국가인 한민족은 38선을 경계로 두 개의 정부가 들어선 지 80년이 지났다.고려의 삼한통일 이후 1,300여 년을 운명공동체로 더불어 살아온 우리 민족이다. 식민지를 함께 겪고 독립운동을 함께 하면서 막상 그토록 희구했던 해방을 맞아 분단 비극의 상처를 안게 되었다. 그것도 우리 민족의 성원들이 원해서가 아니라 외세의 작용때문이었다. 1943년 12월 1일 "조선인민의 노예상태에 유의하여 적당한 시기에 조선을 자유 또는 독립케 할 것을 결정한다"라는 카이로선언에도 불구하고 조선(한국)은 엉뚱하게 분단되었다.우리는 독일처럼 전범국가도 아니고, 베트남처럼 이데올로기 대립 때문도 아니고, 중국처럼 내전의 결과도 아닌, 그야말로 순전히 해양세력(미국)과 대륙세력(소련)의 이해관계로 국토의 반을 가르고 민족의 허리를 쪼개어 둘로 나누었다.따지고 보면 한반도 분단의 원죄는 일본에 있다. 그런데 전범국가 독일과는 달리 같은 전범국가 일본은 멀쩡하고 엉뚱하게 한국이 분단되고 한민족은 피맺힌 고난의 세월을 살아야 했다. 그리고 아직 통일의 전망은 까마득하다. 통일은커녕 갈수록 대치상황이 위기로 치닫고 있다.〈JWPC 358-1〉, 이 암호문 같은 문건은 제2차대전 말기 한반도를 네 쪽으로 분할하려는 미군부의 비밀보고서 제목이다. 하마트면 한반도는 미국과 소련에 의한 남북분단이 아니라, 영국과 중국까지를 포함한 4대국에 의해 4분할 될 뻔하였다.미국의 원자폭탄 투하로 일본이 예상보다 빨리 투항함으로써 미함참본부의 작전계획이 대폭 수정되고 당초 한반도와 일본을 4분할시켜 점령하려던 전략은 한반도의 분할로 마무리되었다. 일본이 항복의 시점을 절묘하게 택함으로써 분단을 모면하고 엉뚱하게 한반도가 두동강나게 되는 운명을 겪게 된 것이다.〈JWPC 358-1〉은 미국 합동참모부 내에 설치된 '합동전쟁계획위원회(Joint War Plans Committee)'의 약칭에 358-1이란 비밀번호를 달아서 작성한 한반도와 일본문제의 기밀보고서이다.미연방 합동전쟁계획위원회는 제2차 세계대전이 막바지에 이른 1945년 6월 5일부터 종전 직전까지 70여 일에 걸쳐 이 비밀보고서를 작성하였다. 독일이 항복한 다음 달부터 일본이 무조건 손을 들기 직전에 완성한 극비문서이다.이 보고서에 따르면 미국은 한반도의 3단계 점령을 계획하면서 미·영·소·중의 공동점령을 시도하려 했다. 제1단계는 일본군의 항전이 끝나기 전, 또는 끝나가는 과정에서 요구되는 점령단계로 일본군의 무장해제가 주임무이며, 약 90여 일이 소요될 것으로 예상했다.제1단계 과정에서는 미·소 양국이 한반도를 분할점령한다는 계획이다. 미군은 전략적 요충인 서울을 점령한 후 부산과 군산으로 점령지역을 확대해 나가고, 소련군은 평양을 비롯 북한지역을 점령한다는 것이다.약 9개월 동안 계속되는 제2단계에서 영국군과 중국군이 진주한다. 이 과정에서 조선에 주둔중인 16만 명의 일본군과 3만 5천 명의 민병대를 무장해제시킨다. 미군은 서울·인천·부산을, 소련군은 청진·나진·원산·서울을, 영국군은 군산·제주도를, 중국군은 평양을 각각 점령한다. 서울은 미군과 소련군이 공동 점령한다.제1단계 점령을 위해서 미군병력 2개 사단과 5개 육군항공대, 2개 해군비행중대, 4천 명의 해안배치 해군병력을 포함, 약 9만 명의 병력과 소련군 4만여 명을 투입한다.제2단계에서는 미군 4만 9천 명, 소련군 4만 명, 영국군 1만 5천 명, 중국군 2만 명을 투입한다는 계획이었다.그리고 제3단계의 점령기간 동안에는 일본군의 본국송환이 완료됨에 따라 질서유지에 필요한 최소한의 병력만이 잔류한다는 전략을 세웠다.이렇게 하여 전후에 한반도를 미·소·영·중의 4강이 분할점령하여 일정 기간 동안 신탁통치를 시행한다는 것이 이 비밀보고서의 핵심내용이다. 제2차대전 후 유럽에서 오스트리아를 4분할 점령했던 것과 유사하다.〈JWPC 358-1〉 비밀보고서는 당초 한반도와 함께 일본도 4대국이 분할점령한다는 계획을 담고 있다. 이 보고서의 〈부록A - 일본의 주요 도서와 한국에 대한 연합군 장악과 최종적인 점령군 계획 초안〉에 따르면 일본 점령계획이 상세히 수립되어 있다.제1단계 일본점령을 위해 소요되는 병력으로는 23개 사단, 25육군항공대, 45개 해군 및 해병비행중대 등 모두 85만 명과 3만 5천 명의 해안배치 병력을 투입시킨다는 계획이었다.이와 함께 영국군 16만 5천 명, 중국군 13만 명, 소련군 21만 명이 투입되어 170만 명의 일본 육군과 320만 명의 준군사력을 무장해제시킨다는 복안이었다.합동전쟁계획위원회는 제2단계에서 일본을 4개 점령지역으로 분할하여 미국은 도쿄지역·나고야 지역·오사카 지역을, 소련은 훗카이도와 동부 혼슈, 영국은 서부 혼슈와 규슈, 중국은 오사카 지역과 4대 도서지역을 각각 관장한다는 것이다. 전쟁이 끝난 후에는 소·영·중 3개국이 각기 1개 사단 씩 도쿄에 파견하여 미군의 도쿄점령을 지원하도록 하였다.만약 이 계획이 그대로 시행되었다면 일본은 미·영·중이 하나의 서일본을 형성하고, 소련군이 훗카이도와 동북 혼슈를 동일본으로 적화시켰을 것이고, 도쿄도 베를린처럼 '동도쿄'와 '서도쿄'로 분단되었을 것이다.미국이 한반도와 일본 점령계획에서 영국군과 중국군을 참여시키려고 한 것은 정책적인 의미에서 '연합군의 점령'이라는 성격을 띠도록 하기 위해서였다. 합동전쟁계획위원회가 특히 일본 점령에 중국군의 참여를 강력히 제안한 것은 황인종인 중국군을 일본에 끌어들임으로써 피점령상태에 있는 일본인들이 자신의 피점령상태를 황인종에 대한 백인종의 인종적 지배로 간주하지 않도록 하기 위한 배려였던 것이다.한반도와 일본의 4대국 분할점령을 기본으로 하는 〈JWPC 358-1〉 기밀보고서는 급박한 정세 변화로 내용을 크게 수정하지 않을 수 없게 되었다. 1945년 8월 6일 히로시마에, 9일 나가사키에 투하된 원자폭탄으로 일본이 무조건 항복할 기미를 보인데다가 소련이 9일 일본에 선전포고를 하고 남하하면서 중국에 있는 일본 관동군을 격파하면서 급속히 북한지역으로 진주해옴에 따라 이 작전계획서는 전면적으로 수정하지 않으면 안되었다.미군부의 정세분석 착오와 정보부족 현상이 특히 이 과정에서 잘 드러난다. 미국은 만주에 주둔한 일본관동군이 소련군에 그토록 쉽게 무너질 줄을 전혀 예측하지 못했던 것이다. 그리고 아무리 원폭세례를 받았다고 해도 일본이 금방 그렇게 두 손들리라고는 예상하지 못했던 것이다.미국은 일본이 두 차례 원폭세례로 전의를 잃고 항복의 기미를 보이자 일본점령이 어렵지 않을 것으로 판단하고 한반도의 상륙도 가능하다는 사실을 깨달았다. 그리하여 우선 소련이 북한으로 진입하여 남하하기 시작하자 미국은 이제까지의 계획을 전면 수정하여 한반도의 반쪽이라도 차지려는 방향으로 전략을 전환하였다.비밀보고서의 건의내용이 바뀌게 되는 계기가 된 것이다. 국방성과 국무성 합동으로 작성된 '일반명령 제1호'는 한반도의 점령을 4개국이 아닌 미·소 두 나라로 결정하고, 일본 역시 미군 단독으로 점령한다는 내용으로 바뀌었다.이에 따라 합동전쟁계획위원회는 8월 13일 긴급회의를 열어 다시 〈JWPC 358-3〉이란 비밀보고서를 만들었다. 이 보고서는 '일반명령 제1호'에 맞춰 미·소군에 의해 한반도를 분할점령한다는 것으로 수정되었다. 합동전쟁계획위원회는 이어 9월 22일 "일본과 한국을 위한 점령군"이라는 제목의 〈JWPC 358-5〉비밀보고서를 작성했다.이 보고서는 한반도에 대한 미·소 점령군의 분할선은 인위적인 38선보다 경기도와 강원도의 행정구역 경계선과 황해도와 함경남도의 경계선간을 따라 그어져야 한다고 건의했다. 그렇지만 이 건의서는 채택되지 않았다.한반도와 일본의 운명에 중대한 영향을 미칠 것이 자명했던 〈JWPC 358-1〉 극비문서는 정세변화와 소련군의 재빠른 남하작전, 일본의 기민한 대응으로 말미암아 실현되지 않았다. 그리고 전범국 일본을 대신하여 애꿎게도 한반도의 허리가 잘리는 분단의 비극을 맞게 되었다.